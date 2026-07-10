Frenan apelaciones reactivar juicio contra Lozoya y Ancira por caso Agronitrogenados

La dependencia explicó esta mañana que si bien el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) dejó de pagar desde fines de 2024 los 112 millones de dólares restantes de su acuerdo reparatorio con Pemex, no puede reanudar el procedimiento y pedir su reaprehensión hasta que se resuelvan los litigios señalados.

La Fiscalía General de la República informó que dos apelaciones pendientes de resolver en tribunales impiden que se reanude el procedimiento por lavado de dinero en contra Emilio Lozoya y Alonso Ancira por el caso Agronitrogenados.

En el caso del ex director de Pemex, este es un asunto donde ya se llevó la audiencia intermedia y la FGR pidió una pena de 15 años de prisión en su contra, pero el juicio tampoco puede empezar por dichas suspensiones en los tribunales.

“El 12 de junio de 2024, el Juez de Control determinó reservar la aprobación definitiva de dicho convenio debido a una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio ‘N’. La resolución judicial estableció que no podía emitirse una determinación que concluyera de manera definitiva el proceso mientras ese asunto permaneciera pendiente.

“El 18 de noviembre de 2025 fue negado el amparo promovido por Emilio ‘N’. Inconforme con esa resolución, interpuso un recurso de revisión, el cual fue resuelto el 19 de junio de 2026 por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que confirmó la negativa del amparo, no obstante, existen dos procedimientos de apelación que están pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide la prosecución del procedimiento penal para Emilio ‘N’ y Alonso ‘N’”, detalló la FGR.

A principios de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se había librado la orden de aprehensión contra Ancira, porque dejó de pagar la última parcialidad de la reparación del daño. Hoy la FGR aclara que no ha podido reanudar el procedimiento para pedir su captura.

FGR CONFIRMÓ QUE ANCIRA TODAVÍA DEBE: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República confirmó que Alonso Ancira aún adeuda un pago del acuerdo reparatorio pactado por la venta de la planta Agronitrogenados a Pemex.

“Por cierto que el otro día mencioné a Ancira, que todavía debía y sí, todavía debe, me lo confirmó la Fiscalía. (La Fiscal General de la República) dijo: ‘No, todavía falta un último pago derivado del acuerdo reparatorio que se hizo en su momento’, y le pedí que si pudiera informarlo para que conociera, pues, toda la gente de su situación”, dijo.

Ancira recuperó su libertad en abril de 2021, tras pactar con Pemex un acuerdo reparatorio de 216 millones de dólares que suspendió el proceso penal en su contra por el caso Agronitrogenados. El empresario realizó pagos por más de 100 millones de dólares, pero dejó pendientes alrededor de 112 millones, luego de que AHMSA entró en crisis financiera.

El caso se originó por la compra de Agronitrogenados en 2012. Pemex pagó 275 millones de dólares por la planta, ubicada en Veracruz, pese a que la Fiscalía sostuvo que estaba inactiva y que sus activos valían alrededor de 58 millones de dólares.

La Mandataria sostuvo que el Gobierno federal y Pemex continuarán las gestiones para recuperar el recurso pendiente, pese a que el ex dueño de Altos Hornos de México se fue a vivir a Estados Unidos.

-¿El Gobierno y Pemex seguirán peleando por la reparación del daño?, se preguntó.

-“Sí, por supuesto. Sí, porque todavía hay recursos que debe, es que él se fue a vivir a Estados Unidos”, respondió.