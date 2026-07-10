‘Falta un último pago’... Sheinbaum confirma que Alonso Ancira aún debe dinero a Pemex por Agronitrogenados

Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria explicó que el incumplimiento en los pagos provocó que se reactivara el proceso judicial en el que está involucrado el empresario, quien enfrenta una investigación relacionada con la venta de la planta de Agronitrogenados.

El caso Agronitrogenados volvió a ocupar un lugar en la agenda pública luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmara que Alonso Ancira, ex director de Altos Hornos de México (AHMSA) , no ha terminado de cubrir el monto establecido en el acuerdo reparatorio firmado con Pemex pues adeuda un último pago.

Sobre si seguirá exigiendo el pago, la mandataria dijo qué se continuará con el seguimiento del caso, aunque Ancira se encuentre en Estados Unidos.

‘ Falta un último pago, le pedí a la fiscal una solicitud de información, ella dijo, no, todavía falta un último pago derivado del acuerdo reparatorio que se hizo en su momento y le pedí que si pudiera informarlo para que conociera toda la gente su situación’.

‘Sí por supuesto, porque todavía hay un recurso que debe, lo que pasa es que el se fue a vivir a Estados Unidos’, puntualizó.

Ancira fue detenido en 2019 y posteriormente extraditado desde España en 2021 para enfrentar el proceso en México. Desde entonces, el caso ha permanecido bajo seguimiento de las autoridades federales.

EL ACUERDO CONTEMPLABA TRES PAGOS

El acuerdo reparatorio identificado como 211/2019 fue celebrado entre Altos Hornos de México y Pemex, con el objetivo de cubrir un monto total de 216 millones 664 mil 40 dólares.

Según lo pactado, el primer pago se realizó el 30 de noviembre de 2021 por 50 millones de dólares, mientras que el segundo depósito, por 54 millones de dólares, fue cubierto en noviembre de 2022.

El tercer pago, que representa la mayor parte del convenio, asciende a 112 millones de dólares. Inicialmente debía liquidarse en noviembre de 2023; sin embargo, recibió una prórroga de un año y, hasta la fecha, permanece pendiente.

EL CASO SIGUE ABIERTO

El incumplimiento de ese último pago mantiene vigente el procedimiento legal contra el empresario y deja en manos de la Fiscalía la definición de las medidas que podrían adoptarse en los próximos meses.

El caso Agronitrogenados ha sido uno de los expedientes de mayor impacto en materia de combate a la corrupción relacionados con Pemex, debido a la compra de una planta de fertilizantes que, de acuerdo con las investigaciones, se encontraba en condiciones de operación limitadas al momento de la adquisición.

La administración federal reiteró que será la Fiscalía General de la República la autoridad responsable de informar sobre el avance del proceso, las implicaciones legales derivadas del incumplimiento del acuerdo reparatorio y cualquier decisión relacionada con los involucrados en el caso.

ABOGADOS DE ANCIRA NIEGAN ADEUDO

La defensa legal del expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, rechazó las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el adeudo pendiente con Petróleos Mexicanos (Pemex) y aseguró que las afirmaciones de la mandataria no corresponden a la situación jurídica del empresario.

Los abogados sostuvieron que la obligación de pago corresponde a la empresa y no de manera personal a su antiguo accionista.

De acuerdo con información difundida por la representación legal de Alonso Ancira, los abogados calificaron como una falacia los señalamientos formulados por la presidenta y precisaron que el compromiso económico derivado del acuerdo reparatorio fue asumido por Altos Hornos de México, mientras que Ancira únicamente intervino en su calidad de presidente del Consejo de Administración de la compañía.

La defensa recordó que AHMSA realizó dos de los pagos contemplados en el convenio firmado con Pemex. El primero ascendió a 50 millones de dólares y fue efectuado el 30 de noviembre de 2021, mientras que el segundo correspondió a 54 millones de dólares, depositados el 2 de diciembre de 2022. Ambos recursos, señalaron, fueron transferidos por la empresa en Estados Unidos conforme a las instrucciones establecidas por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Según los abogados, el acuerdo original contemplaba un pago total de 216 millones de dólares, de los cuales permanecen pendientes 112 millones. Explicaron que la empresa dejó de cumplir con el tercer pago debido a la crisis financiera que enfrentó, situación que, afirmaron, impidió dar continuidad al calendario acordado.

La defensa añadió que en 2023 Alonso Ancira y su familia cedieron la totalidad de sus acciones de Altos Hornos de México, así como las garantías relacionadas con la deuda, al fondo de inversión Argentem Creek Partners. De acuerdo con su versión, ese fondo asumió los pasivos de la compañía e inició un proceso para reactivar sus operaciones mediante la incorporación de inversionistas provenientes de Taiwán.

No obstante, los abogados sostuvieron que ese intento de rescate empresarial no prosperó debido a que, afirmaron, la operación que fue bloqueada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, llevando a la empresa a la quiebra definitiva. En consecuencia, señalaron que Pemex forma parte actualmente del conjunto de acreedores dentro del procedimiento concursal de la empresa.