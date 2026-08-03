$!A cuatro años de El Pinabete, la herida sigue sangrando; recuerdan a los 10 mineros de Sabinas

Este lunes 3 de agosto se cumplen 4 años del accidente en la mina El Pinabete, en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, donde 10 trabajadores quedaron atrapados tras una inundación provocada por la filtración de agua de la mina contigua Conchas Norte. El accidente ocurrió alrededor de las 11:50 horas del 3 de agosto de 2022, cuando 15 mineros se encontraban trabajando en el interior del socavón. Cinco lograron salir y ponerse a salvo, pero los otros 10 quedaron atrapados a más de 100 metros de profundidad.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los trabajadores se aproximaron a las galeras colindantes con Conchas Norte, una mina abandonada que permanecía inundada desde hacía aproximadamente tres décadas. Fue entonces cuando se produjo el derrumbe y la entrada de agua que dejó atrapados a los 10 mineros. OPERATIVO SE EXTENDIÓ POR MÁS DE DOS AÑOS Tras conocerse el accidente, se estableció un Comando Unificado para coordinar las labores de rescate mediante la construcción de un tajo a cielo abierto. En los trabajos participaron la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado de Coahuila, entre otras instancias involucradas en las labores de recuperación.

El rescate se prolongó durante cientos de días hasta que finalmente fueron recuperados los restos del último de los 10 mineros. El último trabajador fue localizado y recuperado el 14 de febrero de 2025, a las 10:09 horas, después de 926 días desde el derrumbe ocurrido en El Pinabete. A cuatro años de la tragedia, la fecha marca un nuevo aniversario del accidente que cobró la vida de los 10 trabajadores y que mantuvo durante más de 2años las labores para recuperar sus restos.

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