A punto de morir intoxicados dos hombres cuando pintaban pipa de agua de bomberos de Torreón

Coahuila
/ 19 enero 2026
    A punto de morir intoxicados dos hombres cuando pintaban pipa de agua de bomberos de Torreón
    Fue en la colonia División del Norte donde dos hombres estuvieron a punto de morir intoxicados dentro de una pipa de agua. FOTO: SANDRA GÓMEZ

La acumulación de gases corrosivos provocó que ambos perdieran el conocimiento dentro del tanque

TORREÓN, COAH.- Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde del domingo en la colonia División del Norte, luego de que dos trabajadores resultaran intoxicados mientras daban mantenimiento a una unidad de Protección Civil y Bomberos.

Los afectados, Gregorio (32 años) y Francisco (41 años), se encontraban aplicando pintura en el interior de una pipa de agua sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en Torreón.

La acumulación de gases corrosivos provocó que ambos perdieran el conocimiento dentro del tanque.

Tras el reporte de un compañero de trabajo, elementos de rescate y paramédicos de la Cruz Roja intervinieron para extraer a los hombres, quienes fueron trasladados de urgencia a la Clínica 16 del IMSS para su atención médica.

