Hallan cuerpo sin vida en la colonia Francisco Villa, en Torreón

TORREÓN, COAH.- El hallazgo de un hombre fallecido sobre la calzada Moctezuma movilizó a las autoridades de Torreón la mañana de este lunes.

Tras una llamada al 911 realizada por vecinos de la colonia Francisco Villa, elementos de Protección Civil confirmaron que el sujeto, localizado en la vía pública, carecía de signos vitales.

El ahora occiso fue identificado como Jesús Leobardo López Licero, de 36 años, quien residía en el mismo sector.

Según testimonios de los habitantes, el hombre aparentemente se encontraba en situación de calle; fueron ellos quienes, al notar que no respondía y presentaba una temperatura corporal baja, solicitaron auxilio médico.

Aunque el cuerpo no mostraba huellas de violencia a simple vista, la Agencia de Investigación Criminal ordenó el traslado al Semefo para realizar la necropsia de ley y determinar las causas del deceso.

En el lugar colaboraron corporaciones de Seguridad Pública, Protección Civil Municipal y la Cruz Roja.