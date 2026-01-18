Se pasa ebrio el rojo y provoca choque en el Centro de Saltillo; una mujer resulta lesionada

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo en calles del Centro de Saltillo, luego de que un joven conductor, presuntamente en estado de ebriedad, se pasara un semáforo en rojo y provocara un choque contra otro vehículo.

El percance ocurrió alrededor de las 04:20 horas, cuando el conductor señalado como responsable circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet, modelo Sonic, sobre la calzada Emilio Carranza, con dirección de norte a sur. Al llegar al cruce con la calle Lerdo de Tejada, ignoró la luz roja del semáforo.

TE PUEDE INTERESAR: Ebrio conductor se impacta de frente contra camioneta en Saltillo y es detenido