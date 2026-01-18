Se pasa ebrio el rojo y provoca choque en el Centro de Saltillo; una mujer resulta lesionada
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor fue detenido en el lugar por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades
Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este domingo en calles del Centro de Saltillo, luego de que un joven conductor, presuntamente en estado de ebriedad, se pasara un semáforo en rojo y provocara un choque contra otro vehículo.
El percance ocurrió alrededor de las 04:20 horas, cuando el conductor señalado como responsable circulaba a bordo de un automóvil Chevrolet, modelo Sonic, sobre la calzada Emilio Carranza, con dirección de norte a sur. Al llegar al cruce con la calle Lerdo de Tejada, ignoró la luz roja del semáforo.
TE PUEDE INTERESAR: Ebrio conductor se impacta de frente contra camioneta en Saltillo y es detenido
Esta maniobra provocó que el vehículo se impactara contra el costado izquierdo de un automóvil Volkswagen, cuyo conductor transitaba de poniente a oriente con la intención de incorporarse hacia el norte.
Como consecuencia del choque, una mujer que viajaba como acompañante en el automóvil Volkswagen resultó lesionada. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a un nosocomio privado para su atención médica.
El conductor responsable fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades. Los vehículos involucrados fueron retirados del sitio y trasladados a un corralón.