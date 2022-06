A tribunales, denuncia por anomalías en Coahuila

El ex secretario de Finanzas de Coahuila, Ismael “Lito” Ramos, fue vinculado a proceso y tiene tres meses para presentar pruebas a su favor, esto tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR ante un juez federal por su presunta participación en irregularidades financieras por 475 millones de pesos, de acuerdo con medios nacionales.

También son investigados por el presunto desvío de recursos, Antonio Zerón Puga, ex director general de la Secretaría de Finanzas, Nazario Salvador Iga Torre, ex director de Adquisiciones, pero ellos aún no son imputados ante el juez federal.

En el expediente aparece además el nombre de Édgar Julián Montoya, ex subsecretario de Egresos y Administración, y ex tesorero del Congreso Estatal, pero falleció en julio de 2018.

El juez federal consideró que había elementos iniciales suficientes para presumir que los delitos se cometieron y que el imputado puede estar implicado, por lo que ordenó vincularlo a proceso y dio tres meses más de investigación a la FGR.

Contrario a las versiones que circularon en medios de comunicación, fuentes cercanas al caso aseguraron a VANGUARDIA que no se le retuvo el pasaporte al ex secretario de Finanzas.

El origen de los recursos observados primero por la Auditoría federal y posteriormente investigados por la Fiscalía Anticorrupción eran del Fondo para el Fortalecimiento (Fortafin), el cual fue creado en el 2016 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en sustitución del Programa de Contingencias Económicas.