Abandona Rubén Moreira liderazgo del grupo de amistad con Cuba

Coahuila
/ 4 febrero 2026
    Abandona Rubén Moreira liderazgo del grupo de amistad con Cuba
    El diputado federal acusó que dentro de Morena existen actores interesados en dividir a los mexicanos y fracturar las relaciones institucionales. FOTO: ARCHIVO

El priista coahuilense declinó continuar como presidente del Grupo de Amistad México–Cuba, al argumentar diferencias con legisladores de la mayoría oficialista

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el coahuilense Rubén Moreira Valdez, declinó continuar como presidente del Grupo de Amistad México–Cuba, al argumentar diferencias con legisladores de la mayoría oficialista.

A través de una carta dirigida al coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, el legislador priísta explicó que su decisión obedece a desacuerdos con diputados de Morena y del Partido del Trabajo, quienes recientemente integraron un grupo de hermandad con la isla y sostendrán una reunión con el nuevo embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez.

TE PUEDE INTERESAR: Capturan en Torreón a ‘Pepe el Águila’, presunto implicado en la masacre de la familia LeBarón

En la misiva, Moreira respondió a los señalamientos de legisladores oficialistas que lo acusaron de negarse a instalar el grupo de amistad. Al respecto, sostuvo que “algunos personajes del oficialismo, desde su fanatismo e inexperiencia, han puesto en duda mi responsabilidad como legislador y cariño a Cuba”.

El diputado federal acusó además que dentro de Morena existen actores interesados en dividir a los mexicanos y fracturar las relaciones institucionales, y recordó que durante los gobiernos del PRI México mantuvo una política exterior respetada, sin condicionamientos ni presiones extranjeras en su relación con otros países.

Moreira subrayó su vínculo personal y político con Cuba, al recordar la colaboración que mantuvo con el gobierno de la isla durante su gestión como gobernador de Coahuila, entre 2011 y 2017. Destacó acciones de solidaridad como la instalación de clínicas oftalmológicas, otorgamiento de becas y apoyo educativo y deportivo, sin recibir nada a cambio más allá de su gratitud.

Finalmente, el legislador afirmó que, por convicción, siempre estará dispuesto a trabajar por la amistad entre los pueblos de México y Cuba. La carta fue enviada también al diputado Pedro Vázquez González, del PT, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, como parte del posicionamiento formal del priísta.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

