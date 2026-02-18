Abre CNDH 29 indagatorias por presuntas violaciones a derechs humanos de reos del Cefereso de Ramos Arizpe

Un total de 29 carpetas de investigación fueron iniciadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Centro Federal de Reinserción Social Número 18, conocido como Cefereso de Mesillas, por presuntas transgresiones a garantías fundamentales de personas privadas de la libertad.

De acuerdo con el reporte más reciente del organismo autónomo, las indagatorias corresponden a hechos registrados durante el inicio del año y se concentran, principalmente, en posibles afectaciones al acceso a servicios médicos, condiciones de legalidad en los procedimientos internos y salvaguarda de la integridad de los internos.

QUEJAS POR ATENCIÓN MÉDICA

El documento detalla que varias de las investigaciones se derivan de inconformidades presentadas por personas recluidas, quienes señalaron presuntas omisiones en la prestación de servicios de salud, así como irregularidades en el funcionamiento del complejo penitenciario federal ubicado en Ramos Arizpe.

Las quejas activaron la apertura formal de expedientes, los cuales forman parte del monitoreo sistemático que la Comisión mantiene sobre centros federales de reclusión en el país.

SEGUIMIENTOS Y POSIBLES RECOMENDACINES

La CNDH precisó que estas acciones se inscriben en su esquema permanente de supervisión para verificar el respeto a los derechos humanos en instalaciones penitenciarias y, en caso de acreditarse responsabilidades, emitir las recomendaciones correspondientes a las autoridades competentes.

Hasta el momento, el organismo continúa con la integración y análisis de los expedientes para determinar eventuales responsabilidades administrativas o institucionales, así como medidas correctivas que garanticen condiciones adecuadas para la población interna del Cefereso 18.