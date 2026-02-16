En el primer mes del año, el Cefereso ya tiene 26 quejas por violencia de derechos humanos; el IMSS, otras 16

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó en su Sistema de Alertas por Violaciones a los Derechos Humanos que, durante el primer mes de este año, las sedes en Coahuila de dependencias federales sumaron 50 investigaciones iniciadas por posibles violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con el primer informe del mes registrado, el 84 por ciento de estas primeras investigaciones se registró en contra de dos instituciones: el Centro Federal de Reinserción Social 18 en Ramos Arizpe y el Instituto Mexicano del Seguro Social; ambas instituciones fueron las más señaladas en 2025.

Según la relatoría del Sistema de Alertas, el lugar en el que más se registraron casos de posibles violaciones a los derechos humanos en este primer mes de 2026 fue en el Cefereso, donde la CNDH abrió un total de 26 expedientes de investigación.

Estas investigaciones son iniciadas a partir de quejas de los internos, pero también de casos que se reportan por otras vías.

A detalle, el Sistema indica que, en lo que respecta al Cefereso, 14 casos fueron registrados por violaciones al derecho humano a la salud, 10 por derecho a la seguridad jurídica y otros dos por ir en contra del derecho al trato digno.

Del total de los casos contra el Cefereso, la CNDH únicamente logró la conclusión de dos expedientes de esta institución que, durante 2025, fue la más recomendada por la CNDH en Coahuila.

Por otro lado, la segunda autoridad que más ha sido objeto de investigaciones por posibles violaciones a derechos humanos en el mes de enero fue el IMSS, con un total de 16 expedientes iniciados, 14 de ellos por faltas en el acceso a la salud y otros dos por faltas a la legalidad y seguridad jurídica.

En el caso del IMSS, la CNDH dice que al menos siete expedientes lograron ser concluidos en tiempo.

En el resto de los casos, la CNDH detalla que al menos uno fue contra la CFE, otro más contra la Guardia Nacional y uno más en contra de la Fiscalía General de la República.