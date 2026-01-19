Abre registro IMARC para alumnos de nuevo ingreso a Bachillerato en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Instituto “Miguel Ángel Rodríguez Calderón” (IMARC), ubicado en Ramos Arizpe, dio inicio formal al proceso de nuevo ingreso al nivel Bachillerato para el ciclo escolar agosto–diciembre 2026, con la apertura del registro dirigido a jóvenes interesados en integrarse a esta institución de educación Media Superior.

El director del plantel, Omar Torres Vázquez, informó que a partir de esta semana se activó el procedimiento de inscripción y selección de aspirantes, marcando el arranque de una de las etapas más importantes del calendario académico.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arranca preinscripción para Educación Inicial y Preescolar

“Ya entramos de lleno al proceso de nuevo ingreso. A partir de este lunes iniciamos con el registro para la selección de aspirantes del periodo agosto–diciembre 2026”, señaló.

Para el próximo ciclo escolar, el IMARC contempla la aceptación de 270 estudiantes, cifra que se mantiene respecto a años anteriores, debido a la alta demanda que registra la institución de manera constante.

El proceso de registro y pago de la ficha estará disponible y finaliza el 30 de enero, mientras que el examen de admisión se aplicará de forma presencial el próximo 14 de marzo, en las propias instalaciones del Instituto.

En cuanto a los costos, Torres Vázquez detalló que la ficha de admisión tiene un precio de 920 pesos, y el trámite puede realizarse completamente en línea, con el objetivo de facilitar el acceso a los aspirantes y sus familias.

“El registro y el pago de la ficha se hacen en línea. El costo es de 920 pesos y puede realizarse desde la comodidad de su casa; si alguien tiene alguna duda, puede acudir aquí al Instituto y nosotros los apoyamos”, explicó.

Finalmente, el director subrayó que el IMARC se distingue por ofrecer educación de calidad, respaldada por un cuerpo docente comprometido, instalaciones en constante mantenimiento y una formación integral que incluye actividades académicas, culturales y deportivas, al formar parte de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

“Contamos con maestros muy comprometidos con la educación y con instalaciones que cuidamos constantemente. Además, al pertenecer a la Universidad Autónoma de Coahuila, nuestros alumnos participan en todas las actividades que esta ofrece”, concluyó.