Coahuila: Arranca preinscripción para Educación Inicial y Preescolar

La Secretaría de Educación del Estado (SEDU) informó que del 26 de enero al 6 de febrero se llevará a cabo la primera etapa del proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027, dirigida a los niveles de Educación Inicial y Preescolar.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, destacó que esta fase marca el inicio de la trayectoria educativa de niñas y niños, al tratarse de una etapa clave para el desarrollo de habilidades fundamentales que influyen en su aprendizaje, convivencia y desarrollo integral.

El funcionario explicó que cursar Educación Inicial y Preescolar fortalece el desarrollo del lenguaje, la motricidad, la creatividad y las habilidades socioemocionales, además de fomentar la autonomía, la seguridad y la capacidad de interacción con otras niñas y niños. Subrayó que, en estos niveles, el aprendizaje se construye principalmente a través del juego, la exploración y la convivencia en entornos seguros y adecuados.

Garza Fishburn resaltó que realizar la preinscripción en tiempo y forma permite a las autoridades educativas una mejor planeación de grupos, así como la asignación de docentes y la adecuación de espacios, lo que se traduce en una atención oportuna y de calidad desde los primeros años de formación.

El proceso deberá realizarse a través de la aplicación Preinscripciones Coahuila, disponible en tiendas digitales, así como en el portal oficial www.inscripciones.org.

Para brindar orientación y acompañamiento a madres, padres de familia y tutores, la Secretaría de Educación puso a disposición los teléfonos 844 411 88 35, 844 411 88 44 y 844 411 88 00, extensiones 3125 y 3434.

La dependencia reiteró su compromiso de garantizar el derecho a la educación desde la primera infancia, mediante procesos ordenados, accesibles e incluyentes que contribuyan al desarrollo integral de niñas y niños en Coahuila.