Acelerado adolescente se estrella se estrella contra auto estacionado en Parras

Un joven de 17 años que circulaba a exceso de velocidad en su motocicleta se impactó contra la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado, en Parras. Tras el choque, el motociclista salió proyectado por encima del automóvil y quedó tendido sobre el pavimento, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y la atención de personas que transitaban por el lugar.

Testigos se acercaron para brindarle los primeros auxilios y lo ayudaron a incorporarse para sentarlo en una silla mientras arribaban los paramédicos. Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorarlo, lo trasladaron de inmediato a un centro de salud para una revisión más detallada. El adolescente presentó un fuerte golpe en la frente que le provocó una herida de aproximadamente 10 centímetros, lo que dejó un charco considerable de sangre en el lugar. Además, sufrió fracturas en los dedos de la mano izquierda.