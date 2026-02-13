Acelerado adolescente se estrella se estrella contra auto estacionado en Parras

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    El joven de 17 años quedó tendido sobre el pavimento tras impactarse contra un vehículo estacionado en la calle Madero, en la Zona Centro. PEDRO PESINA

Autoridades trasladaron las unidades a la comandancia para que los propietarios acuerden la reparación de los daños materiales

Un joven de 17 años que circulaba a exceso de velocidad en su motocicleta se impactó contra la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado, en Parras.

Tras el choque, el motociclista salió proyectado por encima del automóvil y quedó tendido sobre el pavimento, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y la atención de personas que transitaban por el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado a un centro de salud para una valoración médica más detallada. PEDRO PESINA

Testigos se acercaron para brindarle los primeros auxilios y lo ayudaron a incorporarse para sentarlo en una silla mientras arribaban los paramédicos.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio y, tras valorarlo, lo trasladaron de inmediato a un centro de salud para una revisión más detallada.

El adolescente presentó un fuerte golpe en la frente que le provocó una herida de aproximadamente 10 centímetros, lo que dejó un charco considerable de sangre en el lugar. Además, sufrió fracturas en los dedos de la mano izquierda.

$!La motocicleta terminó con daños considerables en la parte frontal tras el choque por alcance contra el automóvil.
La motocicleta terminó con daños considerables en la parte frontal tras el choque por alcance contra el automóvil. PEDRO PESINA

Los hechos ocurrieron sobre la calle Madero, en la Zona Centro. De acuerdo con el primer reporte, el motociclista perdió el control de la unidad debido a la velocidad a la que circulaba, impactándose contra la parte trasera del vehículo estacionado.

Elementos de la Policía y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido y procedieron al traslado de ambas unidades a la comandancia, donde los propietarios deberán llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

