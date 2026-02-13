Aseguran 65 kilos de mariguana y tres armas en operativo en colonia Estrella de Torreón

Torreón
/ 13 febrero 2026
    Aseguran 65 kilos de mariguana y tres armas en operativo en colonia Estrella de Torreón
    Autoridades destacan el impacto del aseguramiento contra el narcomenudeo. CORTESÍA

Operativo del Grupo de Reacción Laguna permite asegurar droga, armas y una báscula presuntamente usada para narcomenudeo

TORREÓN, COAH.- Un operativo encabezado por el Grupo de Reacción Laguna en la colonia Estrella de Torreón dejó como saldo el aseguramiento de aproximadamente 65 kilos de mariguana, tres armas de fuego y diversos objetos presuntamente vinculados al narcomenudeo, lo que representa un golpe relevante a la venta de drogas en la región.

Durante la acción, las autoridades localizaron seis paquetes rectangulares envueltos con cinta canela que contenían hierba verde y seca, con un peso aproximado de 60 kilogramos. A ello se sumó una bolsa de plástico con cerca de cinco kilos adicionales del mismo enervante.

En el lugar también fueron decomisadas tres armas de fuego: una pistola Intratec calibre .22 con seis cartuchos, una Taurus calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos y una Llama calibre .380, igualmente con cuatro cartuchos en el cargador.

Además, se aseguró una báscula gramera que presuntamente era utilizada para el fraccionamiento de la droga.

De acuerdo con información preliminar, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

Temas


Decomisos
Drogas
Armas de fuego

Localizaciones


Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

