Aseguran 65 kilos de mariguana y tres armas en operativo en colonia Estrella de Torreón

TORREÓN, COAH.- Un operativo encabezado por el Grupo de Reacción Laguna en la colonia Estrella de Torreón dejó como saldo el aseguramiento de aproximadamente 65 kilos de mariguana, tres armas de fuego y diversos objetos presuntamente vinculados al narcomenudeo, lo que representa un golpe relevante a la venta de drogas en la región.

Durante la acción, las autoridades localizaron seis paquetes rectangulares envueltos con cinta canela que contenían hierba verde y seca, con un peso aproximado de 60 kilogramos. A ello se sumó una bolsa de plástico con cerca de cinco kilos adicionales del mismo enervante.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Concesiones mineras canceladas equivalen al 11% de la actividad de este sector en la entidad

En el lugar también fueron decomisadas tres armas de fuego: una pistola Intratec calibre .22 con seis cartuchos, una Taurus calibre 9 milímetros con cuatro cartuchos y una Llama calibre .380, igualmente con cuatro cartuchos en el cargador.

Además, se aseguró una báscula gramera que presuntamente era utilizada para el fraccionamiento de la droga.

De acuerdo con información preliminar, todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente y deslindar responsabilidades conforme a la ley.