Aceptan queja contra Judicatura de Coahuila por resolver en favor de militar que busca evadir pensión alimenticia

Tras dos años en los que la manutención de su hija ha mantenido en vilo a una madre de familia por posibles argucias legales, ella logró llevar ante el Poder Judicial de la Federación un recurso para que dicha instancia revierta una determinación del Consejo de la Judicatura de Coahuila, la cual denuncia pudo haberse emitido con influyentismo en favor del exsubcomandante del 69 Batallón de Saltillo.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian a juez de lo familiar en Saltillo por parcialidad en caso contra subteniente del 69 Batallón

Se trata del caso de Hatziri “N”, quien desde 2020 presentó una demanda de obligaciones alimenticias en contra de un militar de la Sedena, José “N”, con quien mantuvo una relación en ese año.

Fue en 2022 cuando la situación llegó a los primeros pasos del juicio, y de acuerdo con Hatziri, la situación se ha vuelto un calvario. Recientemente, el Consejo de la Judicatura desechó una queja que interpuso contra el juez Daniel Abraham González Esquivel, en la que se pretendía evidenciar que sus determinaciones no estaban siendo imparciales.

QUEJA FUE DESECHADA

Dicha queja fue desechada por el Consejo de la Judicatura, que absolvió al juez familiar de cualquier responsabilidad; sin embargo, el caso tomó un nuevo rumbo, pues el Poder Judicial de la Federación admitió un nuevo recurso legal con el que se pretende que se analice todo lo que se desechó con la queja de la madre.

“Ahora sí tenemos la oportunidad de impugnar ese tipo de resoluciones como la que emitió el Consejo de la Judicatura. Lo único que se pide es que de verdad analicen todos los hechos que se observan: parcialidad, influyentismo, corrupción, incluido el actuar del Consejo de la Judicatura al negarse a sancionar a un juzgador que a todas luces fue negligente”, dice la madre.

En ese sentido, asevera que las negligencias se han observado a lo largo del proceso, pues las audiencias se han celebrado conforme a los tiempos del militar, y le han asignado al caso peritos únicos que son familiares de su defensa legal, cayendo en un conflicto de intereses.

“Cuando empezó todo esto, me dijo: ‘tú vas a saber quién soy yo y vas a ver que me voy a empezar a mover’, y así ha sido. Esto está expuesto en pruebas en la denuncia penal que tengo aparte. Además, tiene nexos con funcionarios del Estado”, indica.

“He hablado con otros militares que me han dicho que no se trata tanto de dinero, sino de favores. Hasta ahora, la Sedena ha cumplido con la entrega de la pensión a mi hija, pero él busca que este derecho le sea retirado. El problema, como lo he visto, es a nivel local”, concluye.

LA PRIMERA AUDIENCIA SERÁ ESTE 20 DE AGOSTO

Este recurso, que es un juicio de amparo indirecto, está radicado en el Juzgado de Distrito 5° de Coahuila, y la primera audiencia se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En ella estará presente la Procuraduría Federal en Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, que intervendrá por el interés superior de la menor, quien tiene una condición de salud especial.

Con este procedimiento, se busca que el caso se reponga y se asigne a un nuevo juez al que se solicitarán garantías de imparcialidad.

JUECES APUESTAN AL CANSANCIO Y DESERCIÓN DE LA GENTE

En entrevista con VANGUARDIA, la madre indica que, aunque tiene conocimiento del sistema de derecho, la situación ha sido bastante compleja; pero dice que lo que se apuesta por parte de la justicia, en este y muchos otros casos, es al cansancio y deserción de la gente.

“Yo quiero justicia por todo lo que me han hecho pasar. Una madre que pide una pensión alimenticia no merece tener una vida judicializada. No es justo que un derecho tan básico como la alimentación de un niño sea tan complejo de obtener. Más allá de la burocracia, cuando hay poder del otro lado, puede ser un verdadero calvario”, indica.