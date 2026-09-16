Aclara FGE Coahuila competencia federal en investigaciones por tráfico de combustible

“Lo que tenemos de información no oficial es que hay varias carpetas abiertas de ese tema... Pero no es competencia de nosotros, es más, ni siquiera se integran en el estado de Coahuila, se integran en la Ciudad de México”, puntualizó Fernández.

Las investigaciones en torno a carpetas abiertas por delitos relacionados con hidrocarburos son atendidas directamente por la Fiscalía General de la República (FGR), aclaró el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez. El funcionario precisó que los casos se integran desde las oficinas centrales en la Ciudad de México.

El titular de la Fiscalía enfatizó que el 100 por ciento de las intervenciones y aseguramientos iniciales de las unidades de transporte han sido realizados por la Policía Estatal y autoridades locales. Explicó que tras la detección se da aviso inmediato a la Guardia Nacional y al Ejército para el resguardo de la FGR.

“Lo detectó Policía Estatal porque luego vemos publicaciones de que tuvo que venir la Federación. Estamos súper coordinados, el reporte lo hacen las autoridades estatales e inmediatamente llegan las autoridades federales”, aseguró.

En relación con el resguardo de tanques con combustible asegurados en la Región Sureste, Fernández descartó que representen un riesgo para la población. Explicó que la Federación cuenta con protocolos estrictos con peritajes químicos para garantizar la seguridad en los sitios de depósito.

“Estoy 100% seguro de que ya hicieron lo necesario para que no se convierta en riesgo. Además, no es un tema de ayer ni antier y han tenido el tiempo suficiente para realizar estas inspecciones”, finalizó el fiscal estatal.