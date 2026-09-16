Despliegue táctico y tecnología de punta marcan el desfile del 16 de septiembre en Saltillo

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    Despliegue táctico y tecnología de punta marcan el desfile del 16 de septiembre en Saltillo
    Armas, tecnología y rescates: así fue el desfile del 16 de septiembre en Saltillo. OMAR SAUCEDO

Francotiradores, equipos antidrones y maniobras de rescate destacaron durante el desfile en Saltillo

Este miércoles se realizó el tradicional desfile militar del 16 de septiembre sobre el bulevar Venustiano Carranza, frente al Tecnológico de Saltillo y el Ateneo Fuente, como parte de la conmemoración de la Independencia de México.

Una gran cantidad de familias, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores se dieron cita en las calles de Saltillo para presenciar el colorido desfile del 16 de septiembre, encabezado por el gobernador del Estado, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso, y Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

  • $!Elementos de las fuerzas armadas, corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio participaron en el recorrido patrio.
    Elementos de las fuerzas armadas, corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio participaron en el recorrido patrio. OMAR SAUCEDO
  • $!Autoridades estatales y municipales encabezaron el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en Saltillo.
    Autoridades estatales y municipales encabezaron el desfile conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México en Saltillo. OMAR SAUCEDO

En el desfile participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Policía Municipal, además de agrupamientos de charros. En conjunto, se presentaron cientos de elementos, vehículos, binomios canófilos, caballos y motocicletas, así como jinetes y otros recursos operativos que formaron parte del recorrido conmemorativo.

  • $!Las autoridades coahuilenses presenciaron el desfile desde el V. Carranza.
    Las autoridades coahuilenses presenciaron el desfile desde el V. Carranza. OMAR SAUCEDO
  • $!Personal de seguridad y rescate realizó maniobras verticales durante la demostración operativa frente al público.
    Personal de seguridad y rescate realizó maniobras verticales durante la demostración operativa frente al público. MANUEL RODRÍGUEZ
  • $!Equipos antidrones fueron exhibidos durante el recorrido sobre el bulevar Venustiano Carranza.
    Equipos antidrones fueron exhibidos durante el recorrido sobre el bulevar Venustiano Carranza. OMAR SAUCEDO
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$!Elementos de seguridad y auxilio participaron en el tradicional desfile militar del 16 de septiembre en Saltillo.
Elementos de seguridad y auxilio participaron en el tradicional desfile militar del 16 de septiembre en Saltillo. OMAR SAUCEDO

En la demostración operativa también participaron personal del Instituto Nacional de Migración, grupos de combate contra incendios forestales, cuerpos de rescate y técnicos en urgencias médicas.

Entre las novedades de este año destacaron el grupo de francotiradores y los equipos antidrones, que llamaron la atención de los asistentes durante la exhibición.

El Grupo de Francotiradores mostró parte del armamento utilizado en sus operaciones, entre el que se encuentran fusiles Barrett calibre .50 y FX-05. Los elementos portaron uniformes tácticos tipo ghillie, diseñados para favorecer el camuflaje durante operaciones especiales.

$!El grupo de francotiradores fue una de las novedades que llamó la atención de los asistentes.
El grupo de francotiradores fue una de las novedades que llamó la atención de los asistentes. MANUEL RODRÍGUEZ

Como parte de la exhibición de equipos para la neutralización de amenazas aéreas, también fueron mostrados tres inhibidores o pistolas antidrones portátiles modelo SkyFend Hunter, utilizados para la intercepción de señales y el control de aeronaves no tripuladas.

$!Elementos de rescate realizaron maniobras de descenso con cuerdas desde una grúa de más de 30 metros de altura.
Elementos de rescate realizaron maniobras de descenso con cuerdas desde una grúa de más de 30 metros de altura. MANUEL RODRÍGUEZ

Adicionalmente, se llevó a cabo una demostración de maniobras verticales con grúas de más de 30 metros de altura, desde donde elementos de seguridad y rescate realizaron ejercicios de descenso con cuerdas ante la mirada de los asistentes.

$!Elementos de la Policía Ambiental participaron en el desfile conmemorativo del 16 de septiembre en Saltillo.
Elementos de la Policía Ambiental participaron en el desfile conmemorativo del 16 de septiembre en Saltillo. OMAR SAUCEDO

La exhibición permitió mostrar parte del equipo táctico y las capacidades operativas de los distintos agrupamientos de seguridad y auxilio que participaron en el desfile.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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