Despliegue táctico y tecnología de punta marcan el desfile del 16 de septiembre en Saltillo

Este miércoles se realizó el tradicional desfile militar del 16 de septiembre sobre el bulevar Venustiano Carranza, frente al Tecnológico de Saltillo y el Ateneo Fuente, como parte de la conmemoración de la Independencia de México. Una gran cantidad de familias, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores se dieron cita en las calles de Saltillo para presenciar el colorido desfile del 16 de septiembre, encabezado por el gobernador del Estado, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; Luz Elena Morales Núñez, presidenta del Congreso, y Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.





En el desfile participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Policía Municipal, además de agrupamientos de charros. En conjunto, se presentaron cientos de elementos, vehículos, binomios canófilos, caballos y motocicletas, así como jinetes y otros recursos operativos que formaron parte del recorrido conmemorativo.







En la demostración operativa también participaron personal del Instituto Nacional de Migración, grupos de combate contra incendios forestales, cuerpos de rescate y técnicos en urgencias médicas. Entre las novedades de este año destacaron el grupo de francotiradores y los equipos antidrones, que llamaron la atención de los asistentes durante la exhibición.

El Grupo de Francotiradores mostró parte del armamento utilizado en sus operaciones, entre el que se encuentran fusiles Barrett calibre .50 y FX-05. Los elementos portaron uniformes tácticos tipo ghillie, diseñados para favorecer el camuflaje durante operaciones especiales.

Como parte de la exhibición de equipos para la neutralización de amenazas aéreas, también fueron mostrados tres inhibidores o pistolas antidrones portátiles modelo SkyFend Hunter, utilizados para la intercepción de señales y el control de aeronaves no tripuladas.

Adicionalmente, se llevó a cabo una demostración de maniobras verticales con grúas de más de 30 metros de altura, desde donde elementos de seguridad y rescate realizaron ejercicios de descenso con cuerdas ante la mirada de los asistentes.

La exhibición permitió mostrar parte del equipo táctico y las capacidades operativas de los distintos agrupamientos de seguridad y auxilio que participaron en el desfile.

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