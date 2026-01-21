Activa Gobierno de Coahuila protocolo de acompañamiento a trabajadores

Coahuila
/ 21 enero 2026
    Activa Gobierno de Coahuila protocolo de acompañamiento a trabajadores
    Participan en el protocolo la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Coahuila, el Servicio de Empleo estatal y el Centro de Conciliación Laboral. FOTO: UNSPLASH

Buscan anticiparse a eventualidades por reajustes operativos de diferentes empresas en la entidad

Ante los ajustes en los procesos operativos de empresas en Coahuila y como medida ante posibles eventualidades, la Secretaría del Trabajo de Coahuila puso en marcha un protocolo integral de acompañamiento a los trabajadores.

A través de un comunicado, el Gobierno de Coahuila detalló que la estrategia busca proteger los derechos laborales de trabajadores que concluyan sus nexos con alguna empresa y vincularlos a una nueva fuente de empleo.

Hasta el momento, la autoridad estatal solo tiene registro de un reacomodo operativo en plantas de la automotriz General Motors, aunque en otras compañías también se han tenido movimientos menores.

“Hasta el momento, únicamente se ha registrado un reacomodo laboral en plantas de General Motors; sin embargo, también se han observado despidos menores, reacomodos y movimientos internos en el sector industrial, derivados de los cambios en la industria de la electromovilidad. Ante este escenario, el Gobierno de Coahuila ha comenzado a implementar acciones preventivas para mitigar los efectos de estos posibles eventos”, señala el comunicado.

En el protocolo se contempla la participación de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de Coahuila, el Servicio de Empleo estatal y el Centro de Conciliación Laboral.

“A través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Secretaría del Trabajo brinda asesoría y representación legal gratuita en materia laboral. Las y los trabajadores que requieran este servicio pueden comunicarse vía WhatsApp al 844 594 4972, donde recibirán atención e información inmediata”.

Por su parte, el Servicio de Empleo Coahuila facilita el acceso a vacantes de empleo formal para reinsertarlos en el mundo laboral, con el aporte coordinado de cámaras, sindicatos y municipios. Además, el Centro de Conciliación Laboral verificar y ratificar acuerdos y convenios de la terminación de relaciones laborales.

“En Coahuila existen oportunidades para trabajar, y el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de proteger los derechos laborales y promover empleos dignos que impulsen el desarrollo con justicia social”, concluye el comunicado.

