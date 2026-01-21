Conquista Gran Cabalgata de Sabinas premio en España

Coahuila fue reconocido a nivel internacional con el Premio Excelencias 2025 por La Gran Cabalgata de Sabinas, galardón entregado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) España 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector turístico a nivel mundial.

El reconocimiento distingue a La Gran Cabalgata de Sabinas dentro del certamen internacional por su impacto cultural, turístico y social.

De acuerdo con los organizadores, el evento fue el más votado a nivel internacional entre los proyectos participantes. Los Premios Excelencias se otorgan a iniciativas turísticas que destacan por acciones relevantes, propuestas innovadoras o planes creativos que aportan valor al sector. El jurado está integrado por especialistas de la industria turística y gastronómica, y su fallo es confidencial e inapelable.

La Cabalgata de Sabinas cuenta con 36 años de realización ininterrumpida y es considerada una de las más grandes de México. Conocida como “La Madre de todas las Cabalgatas”, reúne a miles de jinetes y familias, y se ha consolidado como una de las principales expresiones de la cultura vaquera en la Región Carbonífera de Coahuila.

De acuerdo con cifras oficiales, el evento inició en 1990 con la participación de 268 jinetes y, en sus ediciones más recientes, ha registrado más de 12 mil jinetes y una asistencia aproximada de 60 mil espectadores. Autoridades estatales señalan que la cabalgata genera una derrama económica significativa para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios de la región.

Uno de los espacios emblemáticos del evento es el Rancho San José, que desde la primera edición ha funcionado como punto de encuentro para los participantes y continúa siendo un referente de esta tradición.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del estado indicó que el reconocimiento internacional resalta no solo a Sabinas y a la Región Carbonífera, sino también a las tradiciones y a la cultura vaquera de Coahuila, así como a los jinetes fundadores de la cabalgata.

Autoridades estatales destacaron que la promoción de actividades como cabalgatas, rodeos y charrería forma parte de la estrategia para fortalecer la identidad cultural y fomentar el turismo como motor de desarrollo regional.