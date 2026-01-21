Conquista Gran Cabalgata de Sabinas premio en España

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 21 enero 2026
    Conquista Gran Cabalgata de Sabinas premio en España
    Se destacó que el evento suma 36 años ininterrumpidos de realizarse en la Región Carbonífera del estado. FOTO: CORTESÍA

El tradicional evento fue distinguido con el Premio Excelencias 2025, en el marco de la Feria Internacional de Turismo

Coahuila fue reconocido a nivel internacional con el Premio Excelencias 2025 por La Gran Cabalgata de Sabinas, galardón entregado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) España 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector turístico a nivel mundial.

El reconocimiento distingue a La Gran Cabalgata de Sabinas dentro del certamen internacional por su impacto cultural, turístico y social.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalece Coahuila lazos con Italia; se reúne Manolo Jiménez con embajador

De acuerdo con los organizadores, el evento fue el más votado a nivel internacional entre los proyectos participantes. Los Premios Excelencias se otorgan a iniciativas turísticas que destacan por acciones relevantes, propuestas innovadoras o planes creativos que aportan valor al sector. El jurado está integrado por especialistas de la industria turística y gastronómica, y su fallo es confidencial e inapelable.

La Cabalgata de Sabinas cuenta con 36 años de realización ininterrumpida y es considerada una de las más grandes de México. Conocida como “La Madre de todas las Cabalgatas”, reúne a miles de jinetes y familias, y se ha consolidado como una de las principales expresiones de la cultura vaquera en la Región Carbonífera de Coahuila.

De acuerdo con cifras oficiales, el evento inició en 1990 con la participación de 268 jinetes y, en sus ediciones más recientes, ha registrado más de 12 mil jinetes y una asistencia aproximada de 60 mil espectadores. Autoridades estatales señalan que la cabalgata genera una derrama económica significativa para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios de la región.

Uno de los espacios emblemáticos del evento es el Rancho San José, que desde la primera edición ha funcionado como punto de encuentro para los participantes y continúa siendo un referente de esta tradición.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del estado indicó que el reconocimiento internacional resalta no solo a Sabinas y a la Región Carbonífera, sino también a las tradiciones y a la cultura vaquera de Coahuila, así como a los jinetes fundadores de la cabalgata.

Autoridades estatales destacaron que la promoción de actividades como cabalgatas, rodeos y charrería forma parte de la estrategia para fortalecer la identidad cultural y fomentar el turismo como motor de desarrollo regional.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Turismo
Cabalgatas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El venado cola blanca tejano es una de las especies más valoradas en la cacería regulada.

Crece la cacería sustentable en Coahuila pese a versiones de descenso
El objetivo principal es fomentar una vida libre de violencia y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

Saltillo: Instituto Municipal de las Mujeres impulsa pláticas para prevenir la violencia de género
El equipamiento permitirá mejorar las actividades diarias y los procesos de enseñanza.

Invierten 2.4 mdp en equipamiento para CAM y USAER de la Región Centro
Los casos graves se presentan principalmente cuando el ganado anda suelto y no es atendido oportunamente, informa la Secretaría.

Mantienen vigilancia por gusano barrenador; operan 180 puntos de muestreo en Coahuila
Dirección de Desarrollo Rural afirma que no se han presentado denuncias.

Reportan saldo blanco en robo de ganado en Ramos Arizpe durante 2025 y 2026

Trump y su apetito delirante

Trump y su apetito delirante
true

Cubana reparte visas a hondureños izquierdistas para refugiarse en México
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras