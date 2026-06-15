Actúa Ramos Arizpe para mitigar riesgos en zonas vulnerables por lluvias

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Actúa Ramos Arizpe para mitigar riesgos en zonas vulnerables por lluvias
    Las labores buscan reducir riesgos y proteger a las familias que habitan en el sector. CORTESÍA

El Gobierno Municipal implementó trabajos provisionales para encauzar los cauces naturales de agua

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones preventivas implementadas ante las lluvias registradas en la región, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó un recorrido de supervisión en la colonia Analco, donde el Gobierno Municipal puso en marcha trabajos provisionales para encauzar los cauces naturales de agua y reducir riesgos para la población.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, así como por personal de Servicios Primarios, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, y de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), el edil recorrió la calle Uxmal para constatar las maniobras que se realizan con maquinaria especializada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/corporaciones-estatales-refuerzan-apoyo-a-poblacion-afectada-por-lluvias-en-coahuila-BG21412650

Durante la visita, personal técnico explicó que la pronunciada pendiente existente en este punto de la colonia genera una importante concentración de escurrimientos durante las lluvias, situación que incrementa el riesgo para las familias del sector. Ante ello, se determinó implementar una solución provisional que permita encauzar el flujo del agua hacia el arroyo y disminuir el impacto de las precipitaciones previstas para los próximos días, mientras se desarrolla un proyecto integral para resolver de fondo la problemática.

Posteriormente, las autoridades municipales acudieron al puente Flores Castro, donde verificaron que el nivel del agua alcanzó el límite de seguridad debido al incremento en los escurrimientos. Como medida preventiva, la Dirección de Seguridad Pública ordenó el cierre temporal de la vialidad para impedir el paso de vehículos y peatones, priorizando la seguridad de la ciudadanía.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la prioridad de su administración es anticiparse a cualquier situación que pueda representar un riesgo para la población mediante acciones preventivas y una coordinación permanente entre las distintas dependencias municipales.

“Estamos actuando antes de que se presenten afectaciones mayores. Lo más importante es proteger a las familias y responder con oportunidad en cada uno de los puntos donde las lluvias representan un riesgo”, señaló.

$!Tomás Gutiérrez Merino supervisó acciones preventivas ante las lluvias en distintos sectores de la ciudad.
Tomás Gutiérrez Merino supervisó acciones preventivas ante las lluvias en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Asimismo, informó que cuadrillas de Servicios Primarios mantienen labores permanentes de limpieza en arroyos, rejillas, alcantarillas y vialidades de diversos sectores del municipio para facilitar el desalojo del agua y reducir posibles afectaciones.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró que continuará con el monitoreo permanente de arroyos, puentes y vialidades, manteniendo la coordinación entre Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, Servicios Primarios y la EMAS, con el objetivo de actuar oportunamente y salvaguardar la integridad de las familias ramosarizpenses durante la presente temporada de lluvias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arroyos
colonias
Tormentas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Protección Civil de Saltillo exhortó a la población a no cruzar vialidades con corrientes de agua para evitar accidentes durante la temporada de lluvias.

Saltillo: alerta PC por escurrimientos y emite recomendaciones sobre pasos encharcados
El PRI Coahuila sostuvo que la diferencia registrada en las urnas refleja una decisión clara del electorado y llamó a respetar los resultados oficiales.

PRI Coahuila cuestiona impugnación de Morena y pide respetar el veredicto de las urnas
Rubén Moreira presentó un exhorto para que las instituciones federales de salud fortalezcan el suministro de medicamentos en todo el país.

Rubén Moreira, diputado por Coahuila, demanda acciones urgentes para erradicar la escasez de medicinas en el sistema público
Personal municipal realizó una inspección y confirmó la acumulación de desechos en un sitio no autorizado.

Sancionan con 5 mil pesos a ciudadano por tirar escombro y basura en la colonia Morelos
Los ciudadanos señalan que el crecimiento urbano sin obras adecuadas de drenaje ha incrementado los riesgos durante cada temporada de lluvias.

Cuando las calles se vuelven ríos: vecinos de 14 colonias de Saltillo se unen y exigen obras hídricas
Policía montada

Policía montada
Cabezazo

Cabezazo
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI