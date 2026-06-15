Actúa Ramos Arizpe para mitigar riesgos en zonas vulnerables por lluvias

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, así como por personal de Servicios Primarios, Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, y de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), el edil recorrió la calle Uxmal para constatar las maniobras que se realizan con maquinaria especializada.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como parte de las acciones preventivas implementadas ante las lluvias registradas en la región, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino encabezó un recorrido de supervisión en la colonia Analco, donde el Gobierno Municipal puso en marcha trabajos provisionales para encauzar los cauces naturales de agua y reducir riesgos para la población.

Durante la visita, personal técnico explicó que la pronunciada pendiente existente en este punto de la colonia genera una importante concentración de escurrimientos durante las lluvias, situación que incrementa el riesgo para las familias del sector. Ante ello, se determinó implementar una solución provisional que permita encauzar el flujo del agua hacia el arroyo y disminuir el impacto de las precipitaciones previstas para los próximos días, mientras se desarrolla un proyecto integral para resolver de fondo la problemática.

Posteriormente, las autoridades municipales acudieron al puente Flores Castro, donde verificaron que el nivel del agua alcanzó el límite de seguridad debido al incremento en los escurrimientos. Como medida preventiva, la Dirección de Seguridad Pública ordenó el cierre temporal de la vialidad para impedir el paso de vehículos y peatones, priorizando la seguridad de la ciudadanía.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que la prioridad de su administración es anticiparse a cualquier situación que pueda representar un riesgo para la población mediante acciones preventivas y una coordinación permanente entre las distintas dependencias municipales.

“Estamos actuando antes de que se presenten afectaciones mayores. Lo más importante es proteger a las familias y responder con oportunidad en cada uno de los puntos donde las lluvias representan un riesgo”, señaló.