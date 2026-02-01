Acude Gobernador de Coahuila a Rodeo de Fort Worth; destaca alianzas para impulsar el rodeo local

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 1 febrero 2026
    Acude Gobernador de Coahuila a Rodeo de Fort Worth; destaca alianzas para impulsar el rodeo local
    El Gobernador de Coahuila acudió al evento acompañado por su familia. Foto: Especial

Manolo Jiménez se reúne con alcaldesa de esta ciudad texana para fortalecer los lazos económicos entre esta localidad y nuestro Estado

Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del Rodeo Saltillo como el mejor de México, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, asistió al Rodeo de Fort Worth en Texas, para consolidar alianzas internacionales y promover el intercambio cultural y económico entre ambas regiones.

Durante la visita, se agradeció la invitación y hospitalidad de Philip Williamson, presidente del Rodeo de Fort Worth, así como de su esposa Jennifer y de los integrantes del comité organizador, con quienes se intercambiaron experiencias y buenas prácticas para el desarrollo y proyección de eventos de talla internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Rodeo Fest deja más de 50 millones de pesos en derrama económica para Saltillo

Como parte de la agenda, Jiménez también se reunió con la alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, con el propósito de fortalecer los lazos económicos y de cooperación entre el estado de Coahuila y esta ciudad texana, considerada uno de los principales referentes del rodeo a nivel mundial.

Autoridades destacaron que este tipo de acercamientos forman parte de una estrategia integral para proyectar a Coahuila no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional, aprovechando la vocación cultural y turística del estado.

TE PUEDE INTERESAR: Con un cierre espectacular, la chihuahuense Luisa Herrera conquista el Nacional de Barriles en el Rodeo Saltillo

Asimismo, se subrayó que el Rodeo Saltillo se ha consolidado como un referente nacional, por lo que el fortalecimiento de alianzas con eventos de prestigio como el Rodeo de Fort Worth permitirá elevar aún más su calidad, alcance y reconocimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rodeo
Rodeo Saltillo
Turismo

Localizaciones


Coahuila
Texas

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rubén Moreira acusa omisión de gobernadores de Morena y advierte que la inseguridad seguirá creciendo

‘¡Pónganse a jalar!’, pide Rubén Moreira, diputado por Coahuila, a gobernadores de estados inseguros
Plantean que el intercambio entre fuerzas políticas debe centrarse en resultados en los temas que consideró prioritarios.

‘Hay gran división’: Moreno acusa a Morena de falta de coordinación tras cambio de líder
Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero

Una granada en el nuevo escritorio de Gertz Manero
El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...

El ejemplo de Rosaura Ruiz (y quizá de Claudia también)...
Taylor Rehmet venció en esta elección en Texas, rompiendo una racha de derrotas de más de tres décadas en esta zona de Estados Unidos.

Ganan Demócratas una elección en Texas... ¡por primera vez desde 1991!
true

Más allá del sueño americano
Los emprendedores coahuilenses tendrán acceso a estos créditos por hasta 30 mil pesos.

Coahuila: Iniciarán en marzo créditos de hasta 30 mil pesos para emprendedores
Se busca reducir los tiempos de atención ante accidentes o bloqueos carreteros.

Se refuerza vigilancia y movilidad en carreteras de Coahuila: SEGOB