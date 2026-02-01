Acude Gobernador de Coahuila a Rodeo de Fort Worth; destaca alianzas para impulsar el rodeo local

Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento del Rodeo Saltillo como el mejor de México, Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, asistió al Rodeo de Fort Worth en Texas, para consolidar alianzas internacionales y promover el intercambio cultural y económico entre ambas regiones.

Durante la visita, se agradeció la invitación y hospitalidad de Philip Williamson, presidente del Rodeo de Fort Worth, así como de su esposa Jennifer y de los integrantes del comité organizador, con quienes se intercambiaron experiencias y buenas prácticas para el desarrollo y proyección de eventos de talla internacional.

Como parte de la agenda, Jiménez también se reunió con la alcaldesa de Fort Worth, Mattie Parker, con el propósito de fortalecer los lazos económicos y de cooperación entre el estado de Coahuila y esta ciudad texana, considerada uno de los principales referentes del rodeo a nivel mundial.