Con un cierre espectacular, la chihuahuense Luisa Herrera conquista el Nacional de Barriles en el Rodeo Saltillo

Los últimos serán los primeros, parece ser la premisa bajo la cual la chihuahuense Luisa Herrera terminó como la campeona absoluta del Nacional de Barriles que se realizó este viernes, en el primer día del Rodeo Fest.

Herrera fue la última competidora de la noche, y con un tiempo de 15.172 superó a casi 50 vaqueras de Coahuila, Nuevo León, Costa Rica, Tamaulipas y Estado de México.

La Arena 8 Segundos vibró como hace mucho no lo hacía con casi 3 mil espectadores. Cada competidora puso al público al borde de sus butacas y los hiczo gritar y aplaudir de nervios y emoción.

La competencia estuvo muy reñida, todas las jinetes hicieron su máximo esfuerzo por mejorar sus tiempos, lo que complació al público que se dio cita a disfrutar de este evento. El Nacional de Barrileras inició con rondas de eliminación que empezaron el jueves, donde Luisa Herrera tomó la ventaja con una puntuación de 15.081.

Este evento estuvo avalado por la Nacional Barrel Horse Association (NBHA) México, la máxima autoridad en esta disciplina. La premiación de esta competencia es en cinco divisiones, que separan entre sí de acuerdo a la velocidad, por lo que en cada división hubo tres ganadoras.

En México se cree que la carrera de barriles es una disciplina exclusiva de mujeres, sin embargo, de acuerdo con el reglamento de la NBHA a nivel internacional, también pueden participar varones, y en esta ocasión fueron Óscar Morales, José Corral e Ignacio Morales quienes participaron en esta edición del Rodeo Fest.