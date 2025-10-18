Con un cierre espectacular, la chihuahuense Luisa Herrera conquista el Nacional de Barriles en el Rodeo Saltillo

Saltillo
/ 18 octubre 2025
    Con un cierre espectacular, la chihuahuense Luisa Herrera conquista el Nacional de Barriles en el Rodeo Saltillo
    Más de cincuenta competidoras y competidores de varios estados y de Costa Rica participaron en el evento. FOTO: OMAR SAUCEDO

Ante unos 3 mil espectadores que hicieron vibrar la Arena 8 Segundos, marca un tiempo de 15.172

Los últimos serán los primeros, parece ser la premisa bajo la cual la chihuahuense Luisa Herrera terminó como la campeona absoluta del Nacional de Barriles que se realizó este viernes, en el primer día del Rodeo Fest.

$!La chihuahuense Luisa Herrera, ganadora absoluta del Nacional de Barrileras. FOTO: OMAR SAUCEDO
La chihuahuense Luisa Herrera, ganadora absoluta del Nacional de Barrileras. FOTO: OMAR SAUCEDO

Herrera fue la última competidora de la noche, y con un tiempo de 15.172 superó a casi 50 vaqueras de Coahuila, Nuevo León, Costa Rica, Tamaulipas y Estado de México.

$!Luisa Herrera en acción. FOTO: OMAR SAUCEDO
Luisa Herrera en acción. FOTO: OMAR SAUCEDO

La Arena 8 Segundos vibró como hace mucho no lo hacía con casi 3 mil espectadores. Cada competidora puso al público al borde de sus butacas y los hiczo gritar y aplaudir de nervios y emoción.

$!FOTO: OMAR SAUCEDO
FOTO: OMAR SAUCEDO

La competencia estuvo muy reñida, todas las jinetes hicieron su máximo esfuerzo por mejorar sus tiempos, lo que complació al público que se dio cita a disfrutar de este evento.

El Nacional de Barrileras inició con rondas de eliminación que empezaron el jueves, donde Luisa Herrera tomó la ventaja con una puntuación de 15.081.

$!FOTO: OMAR SAUCEDO
FOTO: OMAR SAUCEDO

Este evento estuvo avalado por la Nacional Barrel Horse Association (NBHA) México, la máxima autoridad en esta disciplina.

La premiación de esta competencia es en cinco divisiones, que separan entre sí de acuerdo a la velocidad, por lo que en cada división hubo tres ganadoras.

$!FOTO: OMAR SAUCEDO
FOTO: OMAR SAUCEDO

En México se cree que la carrera de barriles es una disciplina exclusiva de mujeres, sin embargo, de acuerdo con el reglamento de la NBHA a nivel internacional, también pueden participar varones, y en esta ocasión fueron Óscar Morales, José Corral e Ignacio Morales quienes participaron en esta edición del Rodeo Fest.

$!FOTO: OMAR SAUCEDO
FOTO: OMAR SAUCEDO

1A. DIVISIÓN

1. Luisa Herrera

2. Sofía Martínez

3. Diana Thompson

2A. DIVISIÓN

1. Valentina Ayala

2. Ignacio Morales

3. Luisa Mata

3A. DIVISIÓN

1. Inés Ballesteros

2. Fátima Ávila

3. Marifer Ortiz

4A. DIVISIÓN

1. Valeria Siller

2. Narda Morales

3. Analí Pérez

5A. DIVISIÓN

1. Roberta Cadena

2. Nicole Gutiérrez

3. Melisa Haro

Temas


Festival De Rodeo
Rodeo Saltillo

true

Aracely Gallegos

Periodista saltillense egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Más de 20 años de experiencia en distintos medios de comunicación donde se ha desempeñado como reportera y editora de diferentes secciones.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha