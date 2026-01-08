Acuerdan reforzar combate a incendios forestales en Coahuila

Durante una reciente sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, autoridades estatales acordaron fortalecer en 2026 la prevención y el combate de incendios forestales mediante un trabajo coordinado entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

En la reunión, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se informó que en lo que va de la actual administración se han invertido más de 100 millones de pesos en acciones relacionadas con la atención de incendios forestales.

De acuerdo con datos oficiales, esta inversión ha permitido que Coahuila se ubique entre las entidades con menor número de incidentes y menor superficie afectada a nivel nacional.

Las autoridades señalaron que los recursos se han destinado al fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y operativa del estado, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias ambientales.

Actualmente, la entidad cuenta con alrededor de 400 combatientes distribuidos en las distintas regiones, así como con un parque vehicular conformado por aproximadamente 40 unidades, entre camionetas 4x4, camiones y vehículos todo terreno. Además, se dispone de tres aeronaves y de más de 35 fuentes de agua georreferenciadas para el combate aéreo y terrestre de incendios.

Para este año, se contempla reforzar las medidas de seguridad para el personal brigadista, así como la implementación de un plan de capacitación y desarrollo profesional que incluya cursos especializados, con énfasis en la protección personal durante las labores de combate.

En el balance de 2025, se reportaron 54 conatos de incendio que fueron controlados de manera oportuna, evitando su propagación. En total, se registraron más de 66 incendios forestales en el estado, con una afectación estimada superior a seis mil hectáreas. Autoridades estatales destacaron que la detección temprana y la reacción inmediata fueron factores clave para contener los daños.

Las dependencias participantes coincidieron en que la coordinación y la prevención seguirán siendo ejes centrales de la estrategia ambiental en 2026, con el objetivo de reducir riesgos, proteger los recursos naturales y limitar el impacto de los incendios forestales en el territorio coahuilense.