Acuerdan reforzar combate a incendios forestales en Coahuila

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Acuerdan reforzar combate a incendios forestales en Coahuila
    En la administración de Jiménez Salinas se han invertido 100 mdp en atención a incendios forestales. FOTO: CORTESÍA

En reunión de coordinación, autoridades estatales pactaron fortalecer los trabajos de prevención y combate

Durante una reciente sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, autoridades estatales acordaron fortalecer en 2026 la prevención y el combate de incendios forestales mediante un trabajo coordinado entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil.

En la reunión, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se informó que en lo que va de la actual administración se han invertido más de 100 millones de pesos en acciones relacionadas con la atención de incendios forestales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Destaca Luz Elena Morales avances legislativos en 2025

De acuerdo con datos oficiales, esta inversión ha permitido que Coahuila se ubique entre las entidades con menor número de incidentes y menor superficie afectada a nivel nacional.

Las autoridades señalaron que los recursos se han destinado al fortalecimiento de la capacidad técnica, tecnológica y operativa del estado, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias ambientales.

Actualmente, la entidad cuenta con alrededor de 400 combatientes distribuidos en las distintas regiones, así como con un parque vehicular conformado por aproximadamente 40 unidades, entre camionetas 4x4, camiones y vehículos todo terreno. Además, se dispone de tres aeronaves y de más de 35 fuentes de agua georreferenciadas para el combate aéreo y terrestre de incendios.

Para este año, se contempla reforzar las medidas de seguridad para el personal brigadista, así como la implementación de un plan de capacitación y desarrollo profesional que incluya cursos especializados, con énfasis en la protección personal durante las labores de combate.

En el balance de 2025, se reportaron 54 conatos de incendio que fueron controlados de manera oportuna, evitando su propagación. En total, se registraron más de 66 incendios forestales en el estado, con una afectación estimada superior a seis mil hectáreas. Autoridades estatales destacaron que la detección temprana y la reacción inmediata fueron factores clave para contener los daños.

Las dependencias participantes coincidieron en que la coordinación y la prevención seguirán siendo ejes centrales de la estrategia ambiental en 2026, con el objetivo de reducir riesgos, proteger los recursos naturales y limitar el impacto de los incendios forestales en el territorio coahuilense.

Temas


Medio Ambiente
incendios

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La convocatoria para la subasta de Altos Hornos de México será publicada el 4 ó 5 de febrero, programándose la venta para los primeros días del mes de marzo.

Subasta de AHMSA sería en la primera semana de marzo; hay al menos nueve postores interesados
La Comisión Federal de Electricidad reportó un incremento superior al 40 por ciento en las quejas en su contra que presentan en Coahuila ante la CNDH.

Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio
Mientras que el hotelero Héctor Horacio Dávila reajuste de personal, de no incrementarse la ocupación hotelera, Isidoro García, dirigente de la Canirac, califica de apresurada tal acción.

Alertan sectores hotelero y restaurantero sobre recesión y posibles despidos en Coahuila
La nueva dirigencia se reunió con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel, para fortalecer la coordinación institucional y la modernización notarial.

Colegio de Notarios de Coahuila renueva dirigencia: eligen a Francisco Aguirre Sánchez
Noroña: Viajero frecuente

Noroña: Viajero frecuente
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
true

Recompensas de un escritor
Los funcionarios afirmaron que los planes de Trump para controlar las reservas de petróleo de Venezuela, que son las más grandes del mundo, incluyen cortar el acceso de Rusia y China.

Trump planea usar las enormes reservas de crudo de Venezuela para ‘reducir el precio del petróleo estadounidense a 50 dólares el barril’