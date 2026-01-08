Coahuila: Destaca Luz Elena Morales avances legislativos en 2025

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Coahuila: Destaca Luz Elena Morales avances legislativos en 2025
    La legisladora destacó que se impulsaron reformas en materia de desaparición de personas con enfoque en derechos humanos. FOTO: REDES SOCIALES

La presidenta de la Junta de Gobierno resaltó las reformas aprobadas en 2025 y anticipó que mantendrán una agenda centrada en seguridad, materia de género y seres sintientes

Al arranque del tercer año de ejercicio de la 63 Legislatura, la diputada Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Coahuila, destacó el trabajo realizado durante 2025 y adelantó parte de la agenda que seguirá el Poder Legislativo en su último año de actividades.

La diputada explicó que con el inicio del primer periodo de sesiones de la Diputación Permanente comienza la recta final de la actual Legislatura y mencionó que 2025 se impactaron alrededor de 16 leyes con reformas o nuevas disposiciones, con el objetivo de traducir las problemáticas de la ciudadanía en soluciones legales.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: llama diputado a revisar bachilleratos de corta duración para evitar fraudes

Entre el trabajo realizado el año anterior, Morales Núñez subrayó la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Pública, que fortaleció los mecanismos de denuncia a través de medios digitales y mejoró la coordinación entre las fuerzas de seguridad, la cual fue desarrollada en conjunto con los distintos órdenes de gobierno, mandos civiles y militares.

También destacó las reformas en materia de desaparición de personas, enfocadas en el fortalecimiento de los protocolos de búsqueda y atención, con un enfoque de derechos humanos y en beneficio de las víctimas indirectas.

Además, mencionó la armonización del Código Penal en el delito de extorsión, alineándolo con la legislación general, así como la creación de rutas de atención e investigación, trabajo que continuará este año en coordinación con la Fiscalía General del Estado.

En el ámbito judicial y electoral, recordó las reformas constitucionales y legales que dieron paso a la elección de integrantes del Poder Judicial, así como los cambios en materia electoral que incluyen campañas más cortas y ajustes en las boletas. A ello se suman reformas para garantizar el acceso a la información y la transparencia, tras la eliminación de los institutos nacional y estatales en la materia.

La presidenta de la Junta de Gobierno resaltó además la creación de la ley para regular los establecimientos de atención a personas con adicciones impulsada por el diputado del Partido Verde Jorge Valdés, con el fin de garantizar condiciones dignas para quienes reciben atención y brindar certeza a quienes operan estos centros.

ANALIZARÁN DIVERSAS REFORMAS

Añadió que durante este año continuará el análisis de reformas en la agenda de mujeres, adultos mayores, bienestar animal y medio ambiente, y que será en las próximas semanas cuando se tenga listo el informe de trabajo de la legislatura.

La diputada destacó que esta Legislatura es la primera en contar con una agenda común suscrita por todas las fuerzas políticas, lo que ha permitido alcanzar consensos más allá de diferencias partidistas. Aseguró que, pese a tratarse del último año, el Congreso mantendrá el ritmo de trabajo hasta el cierre de la Legislatura, el próximo 31 de diciembre.

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

