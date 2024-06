Acuña: Promueve prepa abierta, sin límite de edad, ni tiempo para acreditar materias

ACUÑA, COAH.- Para estudiar en casa la preparatoria no hay límite de edad, es una opción del tipo medio superior en la que se puede estudiar sin necesidad de ir a una escuela o cumplir con ciertos horarios, además de ser muy económico, dijo la coordinadora de esta modalidad, Alma Aurora Jiménez Leyva.

“En esta modalidad tú cursas las materias o módulos en tu casa o en el lugar que gustes y a tu propio ritmo, y cada mes presentas dos exámenes en la biblioteca que está en la infoteca regional, en el caso de Acuña, y es la única vez que tendrás que presentarte”, mencionó.

Además, destacó que no hay límite de oportunidades para acreditar las asignaturas en el calendario de exámenes ordinarios; sin embargo, deberá efectuarse un seguimiento del número de intentos que realiza un estudiante para acreditar una misma asignatura.

“Hay alumnos que no alcanzaron a inscribirse en una preparatoria, por diversas causas, como por ejemplo no les tocó la escuela que ellos querían, o hay quienes su prepa la tienen trunca, no importando la edad. A esas personas les hacemos un llamado para que se vengan a inscribir en la infoteca”, subrayó.

Son 22 módulos los que los alumnos tienen que estudiar, como deseen y en el tiempo que deseen.

“Hay quienes en promedio en un año y ocho meses concluyen su preparatoria satisfactoriamente, presentando sus dos exámenes cada mes”, apuntó.