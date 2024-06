Coahuila registra 72 casos de ‘golpes de calor’, confirma Salud estatal

La Secretaría de Salud registra un total de 72 casos de golpes de calor en Coahuila, además del posible fallecimiento de una persona por esta problemática ocurrido en Piedras Negras, confirmó el secretario de la dependencia, Eliud Felipe Aguirre.

Durante su visita a Monclova, el médico expuso que durante esta temporada, donde se han venido dando olas de calor que han llevado las temperaturas al extremo, ya se han dejado ver los estragos.

Expuso que también se detectaron 16 casos de deshidratación.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud ha instalado módulos de salud donde se brinda hidratación a la población coahuilense, se les proporciona vida suero oral y se invita a la población a no exponerse a los rayos intensos del sol. Si es necesario hacerlo por cuestiones laborales, se les invita a protegerse.

“Tenemos para entregar suero oral y hacemos un llamado a la población para evitar algún golpe de calor. Que no salgan a la hora que está más fuerte el sol, que es entre las 13:00 y 16:00 horas, si no tienen necesidad de salir, que no lo hagan hasta que el sol baje. Es importante utilizar manga larga, algún tipo de gorra para protegerse de los rayos solares, tomar líquidos y evitar la ingesta de alimentos en expendios ambulantes donde no se sabe la procedencia del producto”, expuso.

Cada semana se van reportando por las diversas Jurisdicciones Sanitarias los casos de golpes de calor y deshidratación. Hasta ahora suman 72 los que se han confirmado, y se investiga el posible fallecimiento de una persona por esta situación en la región norte.

El Servicio Médico Forense está realizando la necropsia médico-legal a la persona que perdió la vida y ahí se analizará si el golpe de calor fue la causa.

“Hay un caso probable que estamos esperando que, después de que se realice la necropsia, este caso se dio en Piedras Negras, ya podamos confirmar si fue por golpe de calor o no, pero es un caso probable, aún no tenemos confirmación por parte del Semefo”, dijo.