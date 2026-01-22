Acuña: Cruz Roja Mexicana recibe nueva ambulancia donada por el municipio

ACUÑA, COAH.- El Gobierno Municipal de Acuña entregó una nueva ambulancia a la Delegación Acuña de la Cruz Roja Mexicana, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias médicas y reafirmar el compromiso de la administración local con la salud y seguridad de las familias acuñenses.

El acto se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se informó que la unidad fue adquirida con una inversión de 550 mil pesos y se integra a la flotilla vehicular de la institución, lo que permitirá mejorar su capacidad de respuesta ante el creciente número de servicios prehospitalarios que se registran en la ciudad.

Durante el evento, el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor destacó que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con la Cruz Roja, reconociendo la labor humanitaria que la institución realiza diariamente en beneficio de la comunidad y reiterando su compromiso de seguir construyendo el Acuña que la ciudadanía demanda.

De acuerdo con datos presentados, durante el año pasado la Cruz Roja Acuña brindó cerca de 2 mil 700 servicios de ambulancia, lo que representa un promedio de siete atenciones diarias, reflejo del aumento en situaciones de emergencia y de la necesidad de fortalecer los servicios médicos prehospitalarios.

Por su parte, el presidente del Patronato de la Cruz Roja Mexicana, Víctor Chávez, agradeció el respaldo permanente del Gobierno Municipal y del alcalde, y reiteró la disposición de la institución para seguir trabajando en favor de la comunidad, bajo los principios de “Chambeando Recio” y “Por Amor a Acuña”.