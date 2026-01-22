Acuña: Cruz Roja Mexicana recibe nueva ambulancia donada por el municipio

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 22 enero 2026
    Acuña: Cruz Roja Mexicana recibe nueva ambulancia donada por el municipio
    El municipio entregó una ambulancia a la Delegación Acuña de la Cruz Roja Mexicana FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

La entrega responde a la creciente demanda de servicios de emergencia en Acuña

ACUÑA, COAH.- El Gobierno Municipal de Acuña entregó una nueva ambulancia a la Delegación Acuña de la Cruz Roja Mexicana, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias médicas y reafirmar el compromiso de la administración local con la salud y seguridad de las familias acuñenses.

El acto se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se informó que la unidad fue adquirida con una inversión de 550 mil pesos y se integra a la flotilla vehicular de la institución, lo que permitirá mejorar su capacidad de respuesta ante el creciente número de servicios prehospitalarios que se registran en la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

Durante el evento, el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor destacó que su gobierno continuará trabajando de manera coordinada con la Cruz Roja, reconociendo la labor humanitaria que la institución realiza diariamente en beneficio de la comunidad y reiterando su compromiso de seguir construyendo el Acuña que la ciudadanía demanda.

De acuerdo con datos presentados, durante el año pasado la Cruz Roja Acuña brindó cerca de 2 mil 700 servicios de ambulancia, lo que representa un promedio de siete atenciones diarias, reflejo del aumento en situaciones de emergencia y de la necesidad de fortalecer los servicios médicos prehospitalarios.

Por su parte, el presidente del Patronato de la Cruz Roja Mexicana, Víctor Chávez, agradeció el respaldo permanente del Gobierno Municipal y del alcalde, y reiteró la disposición de la institución para seguir trabajando en favor de la comunidad, bajo los principios de “Chambeando Recio” y “Por Amor a Acuña”.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Ambulancias

Localizaciones


Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa