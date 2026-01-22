Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

BBVA México anunció una alianza estratégica con OpenAI mediante la cual pondrá a disposición de sus más de 34 millones de clientes una promoción para acceder sin costo durante 3 meses a ChatGPT Go, a partir del próximo 26 de enero, consolidándose como una de las primeras instituciones bancarias en el País, proyecto en que también se incluye a clientes de Coahuila, en acercar de manera masiva herramientas avanzadas de inteligencia artificial a sus usuarios.

La iniciativa tiene como objetivo apoyar a las personas en la toma de decisiones y en actividades cotidianas, tanto personales como profesionales, a través de una plataforma diseñada para simplificar tareas, procesar información y acompañar el cumplimiento de metas, ampliando el uso de la IA más allá del ámbito estrictamente financiero.

ACCESO AMPLIADO A CAPACIDADES AVANZADAS DE IA

ChatGPT Go es un plan de suscripción disponible en México que, frente a la versión gratuita, ofrece mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria, con un costo regular desde 110 pesos mexicanos mensuales. Con esta promoción, los clientes de BBVA podrán experimentar estas funciones avanzadas sin costo durante el periodo inicial.

Al concluir los tres meses, quienes decidan mantener su suscripción activa con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de mil puntos BBVA, como incentivo adicional para continuar utilizando la herramienta.

Daniel Ordaz Palacios, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, señaló que la institución busca mantenerse a la vanguardia en innovación digital: “En BBVA queremos mantenernos a la cabeza de la innovación digital de la banca en México, a través del uso de los datos y de la tecnología. La inteligencia artificial es una palanca para seguir mejorando la experiencia del cliente y acelerar nuevas capacidades con un enfoque práctico”.

UNA ALIANZA PARA USO COTIDIANO DE LA TECNOLOGÍA

Por su parte, Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, destacó que esta colaboración posiciona al banco como un facilitador del acceso a la inteligencia artificial: “Con esta alianza, el banco se posiciona como una institución que acerca la inteligencia artificial a las personas para apoyar la toma de decisiones cotidianas, más allá de las finanzas. Queremos que esta tecnología sea útil y cercana para nuestros clientes en su día a día”.

Cabe recordar que en 2025, el Grupo BBVA y OpenAI firmaron un acuerdo global para impulsar la innovación basada en inteligencia artificial, orientado a transformar la operación interna del banco y elevar la experiencia del cliente en todas las geografías donde opera. Esta colaboración ha permitido desarrollar asistentes conversacionales, herramientas de atención más personalizada y mejoras en procesos internos, acelerando la adopción de la IA en el día a día.

Los clientes podrán consultar requisitos, criterios de elegibilidad, guía de activación y términos y condiciones a partir del 26 de enero en el sitio oficial www.bbva.mx