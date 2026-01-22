Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 22 enero 2026
    Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes
    BBVA México anunció una alianza con OpenAI para ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes. FOTO: VANGUARDIA
Apolonio Alvarado
por Apolonio Alvarado

COMPARTIR

TEMAS


bancos
crédito

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


BBVA

Busca acercar la inteligencia artificial a la vida cotidiana y fortalecer la experiencia digital más allá de los servicios financieros

BBVA México anunció una alianza estratégica con OpenAI mediante la cual pondrá a disposición de sus más de 34 millones de clientes una promoción para acceder sin costo durante 3 meses a ChatGPT Go, a partir del próximo 26 de enero, consolidándose como una de las primeras instituciones bancarias en el País, proyecto en que también se incluye a clientes de Coahuila, en acercar de manera masiva herramientas avanzadas de inteligencia artificial a sus usuarios.

La iniciativa tiene como objetivo apoyar a las personas en la toma de decisiones y en actividades cotidianas, tanto personales como profesionales, a través de una plataforma diseñada para simplificar tareas, procesar información y acompañar el cumplimiento de metas, ampliando el uso de la IA más allá del ámbito estrictamente financiero.

TE PUEDE INTERESAR: Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales

ACCESO AMPLIADO A CAPACIDADES AVANZADAS DE IA

ChatGPT Go es un plan de suscripción disponible en México que, frente a la versión gratuita, ofrece mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria, con un costo regular desde 110 pesos mexicanos mensuales. Con esta promoción, los clientes de BBVA podrán experimentar estas funciones avanzadas sin costo durante el periodo inicial.

Al concluir los tres meses, quienes decidan mantener su suscripción activa con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de mil puntos BBVA, como incentivo adicional para continuar utilizando la herramienta.

Daniel Ordaz Palacios, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, señaló que la institución busca mantenerse a la vanguardia en innovación digital: “En BBVA queremos mantenernos a la cabeza de la innovación digital de la banca en México, a través del uso de los datos y de la tecnología. La inteligencia artificial es una palanca para seguir mejorando la experiencia del cliente y acelerar nuevas capacidades con un enfoque práctico”.

UNA ALIANZA PARA USO COTIDIANO DE LA TECNOLOGÍA

Por su parte, Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, destacó que esta colaboración posiciona al banco como un facilitador del acceso a la inteligencia artificial: “Con esta alianza, el banco se posiciona como una institución que acerca la inteligencia artificial a las personas para apoyar la toma de decisiones cotidianas, más allá de las finanzas. Queremos que esta tecnología sea útil y cercana para nuestros clientes en su día a día”.

Cabe recordar que en 2025, el Grupo BBVA y OpenAI firmaron un acuerdo global para impulsar la innovación basada en inteligencia artificial, orientado a transformar la operación interna del banco y elevar la experiencia del cliente en todas las geografías donde opera. Esta colaboración ha permitido desarrollar asistentes conversacionales, herramientas de atención más personalizada y mejoras en procesos internos, acelerando la adopción de la IA en el día a día.

Los clientes podrán consultar requisitos, criterios de elegibilidad, guía de activación y términos y condiciones a partir del 26 de enero en el sitio oficial www.bbva.mx

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


bancos
crédito

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


BBVA

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa