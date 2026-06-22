Acuña fortalece Imagen Urbana con inversión de 3.7 millones en maquinaria y equipo

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    Acuña fortalece Imagen Urbana con inversión de 3.7 millones en maquinaria y equipo
    El alcalde Emilio De Hoyos Montemayor encabezó la entrega de maquinaria, vehículos y herramientas para fortalecer las labores de la Dirección de Imagen Urbana de Acuña. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El Gobierno Municipal destinó más de 3.7 millones de pesos para la adquisición de maquinaria, vehículos, herramientas e insumos que permitirán fortalecer las tareas de limpieza, mantenimiento y embellecimiento de la ciudad

ACUÑA, COAH.- Con una inversión superior a los 3.7 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Acuña reforzó las capacidades operativas de la Dirección de Imagen Urbana mediante la entrega de maquinaria, vehículos, herramientas y equipo destinado a mejorar las labores de limpieza, mantenimiento y embellecimiento de la ciudad.

Durante la entrega, el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor destacó que contar con personal capacitado y bien equipado es fundamental para mantener espacios públicos en mejores condiciones y brindar una imagen ordenada del municipio. Asimismo, reconoció el esfuerzo diario de los trabajadores que participan en estas tareas y afirmó que representan uno de los activos más importantes de la administración municipal.

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“El activo más valioso del Gobierno Municipal son los hombres y mujeres que, con su esfuerzo diario, contribuyen al bienestar de la comunidad”, expresó el edil al dirigirse a los empleados de la Dirección de Imagen Urbana.

$!Entre el equipamiento entregado destacan una grúa canastilla, una camioneta, herramientas especializadas, uniformes e insumos para el programa “Acuña Te Quiero”.
Entre el equipamiento entregado destacan una grúa canastilla, una camioneta, herramientas especializadas, uniformes e insumos para el programa “Acuña Te Quiero”. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Por su parte, el director de la dependencia, Alejandro Villarreal Soto, informó que el programa “Acuña Te Quiero” fue beneficiado con equipamiento eléctrico, herramientas manuales y de gasolina, insumos de limpieza, uniformes, una grúa canastilla y una camioneta Chevrolet. La inversión total destinada a este equipamiento ascendió a 3 millones 723 mil 583 pesos.

En representación de los trabajadores, Reynaldo Salazar agradeció el respaldo de las autoridades municipales y señaló que el nuevo equipo permitirá desempeñar las labores de mantenimiento de manera más eficiente y segura, además de servir como incentivo para continuar contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana de Acuña.

Como parte del evento se realizó la entrega simbólica de vehículos y herramientas a los trabajadores Jesús Carranza y Reynaldo Salazar. La ceremonia contó también con la presencia del secretario técnico Jorge Ramón, la síndica Maru Calderón, el director de Turismo Jesús Carbajal, la directora de Relaciones Públicas Karla Sánchez y miembros del Cabildo.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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