La justicia y el huachicol

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Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 22 julio 2026
    La justicia y el huachicol
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El caso penal contra Ernesto Ruffo Appel, acusado de huachicol fiscal y delincuencia organizada, ha provocado una intensa confrontación entre sectores oficialistas, que aseguran existen pruebas, y de la oposición y opinión pública, que acusan una “justicia selectiva”.

La demanda es que se mida con la misma vara a figuras del partido oficialista, como en el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos y solicitudes de investigación por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, pero a él se le ha protegido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-la-fgr-a-ruffo-de-recibir-18-mdp-y-coordinar-huachicol-HK22289817
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