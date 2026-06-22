Gas shale puede convertirse en un detonante económico para Monclova: Carlos Villarreal

El edil señaló que este es un proyecto que durante varios años permaneció detenido por decisiones del Gobierno Federal, pero que recientemente ha vuelto a ser considerado, por lo que el gobernador Manolo Jiménez mantiene un seguimiento cercano para lograr que finalmente pueda concretarse.

MONCLOVA, COAH.- La posible reactivación del proyecto para la explotación de gas shale en Monclova, Coahuila, representa una oportunidad para impulsar la diversificación económica y generar nuevas inversiones en la región Centro, consideró el alcalde de Monclova , Carlos Villarreal Pérez.

“Sabemos que desde la región Centro hacia el Norte existe una gran oportunidad para explotar este recurso, siempre y cuando se respeten todas las medidas ambientales, de salud y de protección de los recursos naturales”, expresó.

Villarreal Pérez aclaró que, hasta el momento, el Municipio no ha sido convocado para conocer los avances del proyecto ni el impacto que tendría específicamente en Monclova, por lo que aún se desconoce cuáles serían las primeras zonas donde iniciaría la explotación.

Indicó que, una vez que exista información oficial, el Gobierno Municipal trabajará en una ruta que permita cumplir con los lineamientos establecidos por los diferentes órdenes de gobierno y atender los aspectos que correspondan al ámbito municipal.

El alcalde destacó que, además de atraer inversiones, uno de los principales retos será preparar a la mano de obra local para que pueda acceder a los empleos que genere esta industria, ya que se trata de un sector altamente especializado.

Recordó que hace alrededor de 12 años diversas instituciones educativas de la región, entre ellas la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, desarrollaron programas académicos enfocados en esta industria, por lo que consideró que esas bases pueden retomarse para capacitar nuevamente a los jóvenes.

“Lo importante es que nuestra gente tenga las habilidades técnicas necesarias para aprovechar las oportunidades laborales y no tenga que traer personal de otros estados o del extranjero”, afirmó.

Carlos Villarreal explicó que la explotación del gas shale requiere inversiones multimillonarias y una compleja planeación, por lo que aún falta definir aspectos como la participación de empresas públicas o privadas, la regulación federal, la tecnología que se utilizará y la infraestructura necesaria para transportar el energético.

Añadió que también será necesario conocer qué reservas serán las primeras en desarrollarse y hacia dónde se dirigirá la red de distribución, ya que no se trata únicamente de la extracción del recurso, sino de todo el proceso logístico que implica su aprovechamiento.

Finalmente, reiteró que cualquier proyecto que contribuya a fortalecer la economía de Monclova será bien recibido, siempre que se desarrolle con responsabilidad, respetando el medio ambiente y generando beneficios directos para la población de la región.