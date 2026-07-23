Aprueba Cabildo de Saltillo avances financieros; encabeza Javier Díaz sesión

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la segunda sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de julio, en la que se analizaron y aprobaron diversos dictámenes relacionados con la administración municipal y acciones encaminadas al bienestar de la ciudadanía. Durante la sesión, el pleno del Cabildo aprobó los avances de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre del año, así como los relativos al mes de julio, presentados por la Tesorería Municipal a través de dos dictámenes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos.

Asimismo, se presentó ante el órgano colegiado el informe de los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal, relacionado con sus avances de gestión financiera y las actividades desarrolladas durante el segundo trimestre del año. En otro punto del orden del día, las y los integrantes del Cabildo aprobaron cinco dictámenes presentados por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relacionados con cambios de uso de suelo en distintos puntos de la ciudad. De igual manera, se aprobó el dictamen presentado por las comisiones unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad, y de Seguridad Pública y Tránsito, derivado de una propuesta presentada por la regidora Amal Esper Serur para la creación de un programa orientado a la protección de las mujeres en centros nocturnos de Saltillo.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González recordó que este viernes 24 de julio se llevará a cabo una Sesión Solemne de Cabildo, en la que se realizará la entrega de la Presea Saltillo en su edición 2026. La ceremonia formará parte de las actividades conmemorativas por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo, con lo que el Ayuntamiento reconocerá a personas y organizaciones por sus aportaciones a la comunidad y al desarrollo de la ciudad.

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