Acuña: Llama PC a reforzar medidas preventivas durante vacaciones

El director de la dependencia, Carlos Flores Diego, señaló que durante esta temporada aumenta el tiempo que los menores permanecen en casa y también los traslados por carretera, por lo que exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención.

ACUÑA, COAH.- Ante el inicio del periodo vacacional, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Acuña emitió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes tanto en carretera como en el hogar, con especial énfasis en el cuidado de niñas y niños.

Antes de emprender un viaje, recomendó revisar las condiciones mecánicas del vehículo, respetar los límites de velocidad, evitar conducir con fatiga o bajo los efectos del alcohol, además de llevar un botiquín de primeros auxilios y tener a la mano los números de emergencia.

En caso de acudir a balnearios, presas o albercas, enfatizó la importancia de mantener a los menores bajo supervisión permanente. “Nunca pierdan de vista a los niños; un segundo de descuido puede marcar la diferencia. Es indispensable que utilicen chaleco salvavidas, incluso si saben nadar”, advirtió.

En el hogar, pidió mantener productos de limpieza, medicamentos, cerillos y objetos punzocortantes fuera del alcance de los menores. También recomendó colocar protectores en contactos eléctricos y esquinas de muebles, además de no dejar estufas encendidas sin supervisión.

Asimismo, exhortó a enseñar a los niños a no jugar en la cocina, no abrir la puerta a personas desconocidas y evitar introducirse en tinas, cubetas o recipientes con agua sin la supervisión de un adulto.

”Las quemaduras, las intoxicaciones y las caídas son los accidentes más frecuentes durante las vacaciones. También es importante evitar que los menores jueguen con bolsas de plástico, globos sin inflar o piezas pequeñas que puedan provocar asfixia”, enfatizó.