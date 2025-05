Acuña, podría ser opción para agilizar exportación de ganado: Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas declaró que se están realizando adecuaciones en la estación cuarentenaria de Ciudad Acuña para facilitar la exportación de ganado hacia Estados Unidos. Mencionó que, aunque Piedras Negras estaba lista desde febrero, la falta de inspectores del Departamento de Agricultura de EUA ha impedido su operación.

“El tema de Piedras estaba listo desde febrero, pero no han llegado inspectores”, dijo. “Y como los inspectores viven en Del Río, pues estamos adecuando Acuña”.

Jiménez agregó que el secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué, se encuentra en Washington sosteniendo reuniones con las autoridades sanitarias estadounidenses, y que se espera que estas gestiones ayuden a destrabar el proceso.

Actualmente, mencionó, se exportan 500 becerros diarios por Ojinaga, pero antes salían hasta mil 200 por Piedras. “Esa es la meta, volver a alcanzar los mil 200 diarios”, afirmó.

INFRAESTRUCTURA EN MARCHA

Sobre el proyecto ferroviario, el Gobernador comentó que se ha estado avanzando en coordinación con autoridades municipales, federales y el sector privado. Dijo que la intención es que Coahuila forme parte de un sistema más amplio de conectividad en el norte del País.

SEGURIDAD Y ESTRATEGIA

Con relación con el asesinato de los funcionarios capitalinos, colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno en la CDMX, el Gobernador lamentó los hechos y expresó sus condolencias. “Tenemos buena relación con Clara; hemos coincidido en reuniones de la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores)”, comentó.

Jiménez Salinas criticó la estrategia de seguridad nacional de la administración pasada y aseguró que no ha dado los resultados esperados. “La estrategia de abrazos y no balazos no funcionó”, afirmó.

Añadió que en Coahuila se ha seguido una política basada en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Cerró diciendo que hay confianza en que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, asumirá un enfoque distinto.