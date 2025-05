‘No vamos a caer en ninguna provocación’... Sheinbaum tras bloqueo de maestros a Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , se pronunció este martes sobre la protesta y bloqueo protagonizados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) frente a Palacio Nacional . Afirmó que su administración mantiene abierto el canal de diálogo con el magisterio y que no responderán con represión ante lo ocurrido.

DIÁLOGO PERMANENTE Y PUERTAS ABIERTAS

Sheinbaum explicó que su gabinete ya ha sostenido reuniones con los representantes magisteriales. En específico, mencionó el encuentro que tuvo lugar el día anterior con los secretarios Rosa Icela Rodríguez (Gobernación), Mario Delgado (Educación Pública) y personal de Hacienda, en el cual se acordó una reunión con la propia presidenta para este viernes.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Clara Brugada no está sola, tampoco el pueblo de la CDMX’: Sheinbaum sobre asesinato de funcionarios

“Nunca nos hemos cerrado al diálogo. Ayer estuvieron presentes varios miembros del gabinete con los representantes de la CNTE. Entonces, no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando hay disposición de diálogo”, declaró.

La mandataria también subrayó que no todas las peticiones pueden resolverse de inmediato y que se debe considerar la disponibilidad presupuestal del país.

INCREMENTO SALARIAL Y NUEVAS PRESTACIONES

Sheinbaum recordó que el pasado 15 de mayo anunció un aumento salarial del 9% para el magisterio, el cual se ampliará a un 10% en septiembre. Además, se otorgará una semana adicional de vacaciones al calendario escolar.

No obstante, los maestros de la CNTE han expresado que sus demandas van más allá del aumento anunciado. Ellos insisten en un incremento del 100% en sus percepciones, una solicitud que el gobierno considera difícil de cumplir por las limitaciones presupuestarias actuales.

“Aún hay un grupo de maestros que quieren avanzar más. Hemos dicho que depende del presupuesto. Por eso es fundamental el diálogo permanente”, explicó la presidenta.

SIN REPRESIÓN Y CON TECNOLOGÍA

A pesar del cerco en el Zócalo capitalino, varios funcionarios lograron ingresar al Palacio Nacional. Para quienes no pudieron hacerlo, la tradicional conferencia matutina se realizó vía Zoom.

Sheinbaum destacó que su gobierno seguirá operando con normalidad, buscando acuerdos y sin caer en confrontaciones innecesarias.

“Vamos a seguir trabajando. Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. No vamos a reprimir porque no creemos en eso. Creemos en el diálogo y en encontrar soluciones por la vía pacífica”, puntualizó.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS RELACIONES GOBIERNO-CNTE

• La CNTE ha realizado más de 40 plantones importantes frente a Palacio Nacional desde 1997, especialmente en sexenios donde se discutieron reformas educativas.

• El último gran bloqueo de la CNTE antes del actual fue en 2019, durante el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque entonces sí se permitió el ingreso a reporteros y personal.

• Claudia Sheinbaum es la primera presidenta en enfrentar un bloqueo de este tipo en su primera semana en funciones.

• En su historia, la CNTE ha mantenido una postura más radical que el SNTE, exigiendo cambios estructurales y, en muchos casos, rechazando acuerdos intermedios.

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a secretaria particular de Clara Brugada y funcionario de CDMX; Sheinbaum lamenta el hecho

SE AVECINA UNA REUNIÓN CLAVE

La reunión propuesta para este viernes entre Sheinbaum y los representantes de la CNTE será decisiva para el curso del movimiento. Aunque el gobierno mantiene su postura de diálogo y apertura, también ha sido enfático en que muchas de las demandas deberán ajustarse a lo que permita el presupuesto público.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención el desarrollo de estos hechos, en un contexto donde la gobernabilidad y la apertura al diálogo serán pruebas clave para el arranque del nuevo sexenio.

Sheinbaum ha dejado claro que no cederá a presiones, pero tampoco cerrará las puertas al entendimiento.