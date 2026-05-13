Acuña: Protección Civil emite recomendaciones por lluvias y ciclones tropicales

Jesús Antonio Dávila Contreras, responsable del monitoreo meteorológico, explicó que entre las acciones recomendadas destacan: limpiar azoteas y coladeras, verificar que las bajadas de agua funcionen correctamente y mantener libres de basura patios y banquetas.

ACUÑA, COAH.- Con el inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales, la Dirección de Protección Civil de Acuña llamó a la población a tomar medidas preventivas en sus hogares para reducir riesgos de inundaciones y daños materiales.

Asimismo, sugirió reforzar ventanas y paredes contra los vientos fuertes, utilizando cintas adhesivas o láminas de madera; podar árboles cercanos que representen peligro de caída y asegurar objetos que puedan salir proyectados, como muebles de jardín, macetas, tanques de gas o bicicletas.

La dependencia también aconseja revisar la instalación eléctrica para prevenir cortocircuitos, elaborar un plan familiar de emergencia y almacenar suministros básicos.

“Prepara una mochila con lo indispensable para sobrevivir al menos 72 horas: alimentos, agua, botiquín, linterna, artículos de higiene personal y documentos importantes”, puntualizó Dávila.

Finalmente, subrayó que lo más importante es mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Dirección Municipal de Protección Civil.