Cateo en Piedras Negras deja aseguramiento de 17 kilos de mariguana

En las acciones también participaron efectivos de la Policía Civil Coahuila, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y personal de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un operativo simultáneo sobre la Privada Ramírez tras recibir información relacionada con presuntas actividades de almacenamiento de droga.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales derivó en el aseguramiento de más de 17 kilogramos de mariguana durante un cateo realizado en un domicilio de la colonia Altamira, en Piedras Negras . La movilización se llevó a cabo durante los primeros minutos de ayer martes y estuvo encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal.

De acuerdo con los reportes obtenidos, la investigación inició a partir de una denuncia ciudadana anónima que alertó sobre un inmueble presuntamente utilizado para resguardar narcóticos. Luego de las indagatorias correspondientes, las autoridades integraron una carpeta de investigación y solicitaron una orden judicial para intervenir la vivienda señalada.

Con el mandamiento emitido por un juez, los agentes ingresaron al domicilio durante la madrugada y localizaron diversos paquetes encintados que contenían mariguana. Las autoridades señalaron que el peso total de la droga asegurada superó los 17 kilogramos.

Dentro del inmueble también fueron encontrados otros objetos considerados indicios relacionados con posibles actividades ilícitas, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer el detalle de dichos aseguramientos.

Durante el despliegue no se reportaron personas detenidas. Las autoridades confirmaron que el inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones para determinar quiénes operaban el lugar y cuál era el destino de la droga decomisada.

En las diligencias participaron además agentes del Ministerio Público y personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de evidencias y las pruebas correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

La droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones relacionadas con delitos contra la salud.

(Con información de medios locales)