Acuña y Del Río serán sedes de la Convención Ports to Plains 2026

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    Acuña y Del Río serán sedes de la Convención Ports to Plains 2026
    Representantes del sector empresarial y autoridades municipales participaron en una reunión de coordinación para revisar los avances de la Convención Ports to Plains 2026 que se realizará en la frontera de Coahuila y Texas. CORTESÍA

La reunión fue convocada por autoridades de Fomento Económico Municipal y contó con la participación de líderes empresariales para coordinar los trabajos previos al evento binacional

ACUÑA, COAH.– En conferencia de prensa, Lauren Garduño, presidente y CEO de Ports to Plains Alliance, confirmó que Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas, serán las sedes de la próxima convención de este proyecto para el desarrollo económico de Canadá, Estados Unidos y México.

Lauren Garduño visitó Canacintra como parte de los trabajos de coordinación para la próxima Convención Ports to Plains 2026, en la que ambas ciudades fronterizas, tanto de México como de Estados Unidos, serán anfitrionas los días 8, 9 y 10 de septiembre.

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Durante el encuentro se revisaron los avances y la logística de este importante foro binacional, que busca fortalecer la competitividad, el comercio, la inversión y la cooperación entre las comunidades que integran el corredor Ports to Plains, una iniciativa estratégica que conecta a Alberta, Canadá, con Mazatlán, México.

La reunión fue convocada por el director de Fomento Económico Municipal, Luis Ángel Urrasa Dugay, y por Jorge Ramón Montemayor, secretario técnico de la Administración Municipal.

En dicho encuentro participaron Keila García Altamirano, presidenta de Canacintra Acuña; Antonio Rodríguez Guajardo, presidente de la Unión de Organismos Empresariales; Sergio Arturo Botello, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Acuña, A.C. (AMADAC), así como representantes de organismos empresariales y directivos municipales.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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