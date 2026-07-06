Acuña y Del Río serán sedes de la Convención Ports to Plains 2026

ACUÑA, COAH.– En conferencia de prensa, Lauren Garduño, presidente y CEO de Ports to Plains Alliance, confirmó que Acuña, Coahuila, y Del Río, Texas, serán las sedes de la próxima convención de este proyecto para el desarrollo económico de Canadá, Estados Unidos y México.

Lauren Garduño visitó Canacintra como parte de los trabajos de coordinación para la próxima Convención Ports to Plains 2026, en la que ambas ciudades fronterizas, tanto de México como de Estados Unidos, serán anfitrionas los días 8, 9 y 10 de septiembre.