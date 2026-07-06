Define Riquelme cinco ejes estratégicos para el desarrollo de Torreón

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    Define Riquelme cinco ejes estratégicos para el desarrollo de Torreón
    El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presentó ante integrantes del Cabildo los cinco ejes prioritarios que marcarán la ruta de trabajo de la Administración Municipal en Torreón. SANDRA GÓMEZ

En el encuentro con regidoras y regidores, el presidente municipal subrayó que estos rubros representan la prioridad en la agenda de trabajo que busca implementar su gobierno

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer los cinco ejes estratégicos que marcarán el rumbo de su gestión municipal en Torreón .

Durante su primera reunión de trabajo con el Cabildo, el edil detalló que la administración centrará sus esfuerzos en agua potable, transporte público, drenaje, servicios públicos, además de intensificar las labores de bacheo y pavimentación.

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En el encuentro con regidoras y regidores, el presidente municipal subrayó que estos rubros representan la prioridad en la agenda de trabajo coordinada que busca implementar su gobierno.

Riquelme Solís destacó el rol estratégico que desempeña el cuerpo edilicio en la construcción del municipio, por lo que hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a privilegiar el diálogo, el respeto y la responsabilidad institucional para alcanzar consensos que favorezcan a los torreonenses.

$!Las autoridades municipales señalaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Cabildo será fundamental para atender las principales necesidades de la ciudadanía.
Las autoridades municipales señalaron que el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Cabildo será fundamental para atender las principales necesidades de la ciudadanía. SANDRA GÓMEZ

De igual manera, el mandatario municipal enfatizó la urgencia de actualizar la normatividad local. Propuso la revisión de reglamentos vigentes con el fin de adaptarlos a la realidad actual de Torreón, bajo una visión de vanguardia que permita modernizar la administración y elevar la calidad de los servicios destinados a las familias.

Riquelme Solís reiteró que la colaboración entre todas las expresiones políticas representadas en el Cabildo será el motor para concretar los proyectos de infraestructura y mejora urbana.

Aseguró que, mediante el trabajo conjunto, se logrará anteponer el interés superior de la ciudad por encima de cualquier diferencia, garantizando resultados efectivos para la población.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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