Define Riquelme cinco ejes estratégicos para el desarrollo de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de atender las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer los cinco ejes estratégicos que marcarán el rumbo de su gestión municipal en Torreón . Durante su primera reunión de trabajo con el Cabildo, el edil detalló que la administración centrará sus esfuerzos en agua potable, transporte público, drenaje, servicios públicos, además de intensificar las labores de bacheo y pavimentación.

En el encuentro con regidoras y regidores, el presidente municipal subrayó que estos rubros representan la prioridad en la agenda de trabajo coordinada que busca implementar su gobierno. Riquelme Solís destacó el rol estratégico que desempeña el cuerpo edilicio en la construcción del municipio, por lo que hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a privilegiar el diálogo, el respeto y la responsabilidad institucional para alcanzar consensos que favorezcan a los torreonenses.

De igual manera, el mandatario municipal enfatizó la urgencia de actualizar la normatividad local. Propuso la revisión de reglamentos vigentes con el fin de adaptarlos a la realidad actual de Torreón, bajo una visión de vanguardia que permita modernizar la administración y elevar la calidad de los servicios destinados a las familias. Riquelme Solís reiteró que la colaboración entre todas las expresiones políticas representadas en el Cabildo será el motor para concretar los proyectos de infraestructura y mejora urbana. Aseguró que, mediante el trabajo conjunto, se logrará anteponer el interés superior de la ciudad por encima de cualquier diferencia, garantizando resultados efectivos para la población.

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