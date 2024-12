Acusan a Fiscalía en Acuña por ignorar prácticas de tortura en denuncia ciudadana

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación en contra de la Delegación Norte II de la Fiscalía General del Estado, a raíz de una queja presentada por un ciudadano que denunció haber sido víctima de detención arbitraria y prácticas de tortura por parte de sus elementos.

La recomendación 35/2024 fue emitida tras la queja interpuesta en diciembre de 2021, cuando el agraviado acudió a la Comisión para reportar que la Fiscalía no había investigado adecuadamente una denuncia por tortura presuntamente cometida por algunos de sus agentes.

El incidente originario ocurrió el 14 de febrero de 2019, cuando el agraviado fue detenido ilegalmente por hombres a bordo de una camioneta. Durante la detención, fue trasladado a un lugar desconocido, donde sufrió torturas físicas y psicológicas, y le robaron el dinero que llevaba consigo en ese momento.

“Me dijeron: ‘Súbete a la camioneta y no hagas preguntas’. Me taparon la cabeza y me llevaron a un lugar desconocido, donde me tuvieron aproximadamente cuatro horas. Fui golpeado constantemente y me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza en varias ocasiones, lo que me dificultaba respirar y me causó tres desmayos. Además, me robaron $X pesos, los cuales no me devolvieron”, relata la víctima en su queja.

Según el agraviado, la detención finalizó en las instalaciones de la Fiscalía, donde fue amenazado para que no hablara sobre el incidente. También fue fotografiado con armas y drogas que asegura fueron sembradas en su camioneta.

“Me trasladaron a un lugar desconocido, pero al llegar me di cuenta de que era la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Me llevaron a una oficina y me dijeron que si hablaba de lo sucedido, me iban a matar”, menciona en su denuncia. “Me sacaron fotografías con la droga y el arma, y me enviaron a las celdas. Al día siguiente, me dijeron que si pagaba una cierta cantidad de dinero, me dejarían salir. Pagué esa cantidad a un secretario, cuyo nombre desconozco, pero está adscrito a la Fiscalía”, añadió.

Tras revisar las versiones del agraviado y la autoridad, la CDHEC determinó que los agentes de la delegación cometieron violaciones a los derechos humanos, como ejercicio indebido de la función pública, falsa acusación, cohecho y detención arbitraria, no solo por los hechos ocurridos en 2019, sino también por la falta de investigación sobre la denuncia presentada en 2021.

En sus recomendaciones, la CDHEC no resolvió la reparación de los daños al agraviado, pero solicitó que se lleven a cabo procedimientos para imponer responsabilidades a los funcionarios involucrados y que se implementen garantías para evitar que se repitan actos similares.