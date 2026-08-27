Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a ciudadano cubano con antecedentes por agresión sexual infantil

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    Agentes de la Patrulla Fronteriza detienen a ciudadano cubano con antecedentes por agresión sexual infantil
    El detenido fue identificado como Alexis, de 52 años y nacionalidad cubana.

Formaba parte de un grupo de cuatro hombres interceptado el pasado 19 de agosto

DEL RÍO, TX.— Agentes de la Patrulla Fronteriza asignados al Sector Del Río detuvieron a un ciudadano cubano que contaba con una condena previa por agresión sexual contra un menor de edad.

La detención ocurrió el pasado 19 de agosto, cuando agentes de la Estación Eagle Pass interceptaron a un grupo de cuatro hombres que presuntamente habían ingresado de manera irregular a Estados Unidos.

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Durante el proceso de identificación y procesamiento, las autoridades confirmaron que uno de los detenidos era Alexis Suárez-Trejos, de 52 años y de nacionalidad cubana.

Al revisar sus antecedentes en las bases de datos gubernamentales, los agentes establecieron que Suárez-Trejos fue condenado en Nevada, en 2001, por el delito de agresión sexual contra un menor de 14 años. Por este delito recibió una sentencia de 40 meses de prisión y fue incluido en el registro estatal de ofensores sexuales.

Asimismo, los registros oficiales indican que su expulsión más reciente de Estados Unidos se llevó a cabo el 22 de octubre de 2025.

Debido a que se trata de una persona con antecedentes penales y una orden de deportación previa, Suárez-Trejos enfrenta cargos federales bajo el Título 8, Sección 1326, del Código de Estados Unidos, correspondiente al reingreso ilegal al país después de una deportación.

En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión, antes de una eventual expulsión de territorio estadounidense.

“Los inmigrantes indocumentados que atentan contra los niños de nuestras comunidades representan una amenaza grave e inaceptable”, declaró Anthony “Scott” Good, agente jefe del Sector Del Río.

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El funcionario destacó el trabajo de los agentes fronterizos y señaló que mantienen operaciones permanentes para proteger la seguridad de las comunidades y del territorio estadounidense.

Las autoridades indicaron que la detención forma parte de los operativos que realiza la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), en coordinación con otras agencias policiales, para reforzar la seguridad en la zona fronteriza.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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