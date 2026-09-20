POLITICÓN: Evelyn de Miranda Ordóñez, una propuesta destinada a caer en el IEC

La FGR sostiene ahora que algunas empresas relacionadas no han entregado documentación completa y confiable. Eso no equivale a demostrar que la terminal carezca de permisos ni que los 59 millones de litros sean ilegales. Ernestina Godoy debe precisar qué empresa, qué lote y qué documento presentan irregularidades. Si existen pruebas, que procedan; si todavía las buscan, que dejen de anunciar el expediente como resuelto. SIMSA tendrá que responder por lo que se acredite; las autoridades, por lo que ya afirmaron.

Ayer dimos cuenta del aseguramiento de 59 millones de litros y de la respuesta de SIMSA. Ahora toca mirar el manejo oficial: el boletín de Guanajuato habló de “presunto hidrocarburo” y dejó a la FGR determinar naturaleza, procedencia y legalidad. Sin embargo, Claudia Sheinbaum habló de una red de combustible ilegal y Omar García Harfuch prometió detenciones. No se trata de absolver a la empresa, sino de preguntar por qué el veredicto político llegó antes que los peritajes. Hasta la improvisación resultó histórica.

3. DOBLE REGRESO

Entre los ocho aspirantes a la Rectoría de la Narro aparecen dos exrectores: Luis Alberto Aguirre y Eladio Cornejo. La Ley Orgánica impide ocupar nuevamente el cargo. Aguirre ya fue descartado en 2018 por esa razón, aunque insiste en que la prohibición no le aplica porque fue rector en 2002 y la norma llegó en 2006. Cornejo ni siquiera dispone de esa rendija. Salvo que el Consejo Directivo descubra una maroma jurídica de última hora, ambos nombres parecen destinados a quedarse antes de llegar a la boleta.

4. TERNA COCINADA

La quiniela coloca al frente a Daniel Hernández, secretario general y delfín del rector Alberto Flores Olivas. Los rivales con mayor peso serían José Antonio González, respaldado por el grupo de Jesús Valenzuela, y Lorenzo López. Pero nos cuentan que el Consejo Directivo podría dejarlos fuera y completar la terna con perfiles menos peligrosos. La receta es vieja: un favorito y dos acompañantes. El riesgo: cuando cargan demasiado los dados, los excluidos suelen juntarse y arruinarle la sucesión al cocinero.

5. SIN LIDERAZGO

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes criticó el desastre de Rodrigo Paredes, pero al heredar la presidencia del IEC descubrió que señalar al anterior era más sencillo que evitar parecérsele. Su gestión se distingue por la falta de acuerdos y las conspiraciones que imagina ante cada desacuerdo. Presidir no es alegar que todos conspiran: exige escuchar, convencer y construir mayorías. Rodríguez confundió nombramiento con autoridad, crítica con amenaza y terquedad con firmeza. Mañana, una vez más, quedará en evidencia.

6. PRIMER SACRIFICIO

El secretario ejecutivo del IEC, Gerardo Blanco Guerra, pondrá sobre la mesa la propuesta de Óscar Daniel Rodríguez: Evelyn de Miranda Ordóñez Segura para dirigir la Unidad Técnica de Paridad e Inclusión. Nos adelantan que no reunirá cinco votos. Será la primera propuesta fallida; vendrá otra y, si también cae, Rodríguez podrá nombrar una encargada hasta por un año, distinta de las rechazadas. Evelyn no es el objetivo, sino la ficha procesal. Quien la propone sabiendo que perderá no la impulsa: la utiliza.

7. AGENDA PROPIA

Gabriel Elizondo Pérez rindió protesta como senador y ya recorre Coahuila con una agenda llamativa: empresarios, cámaras, jóvenes, mujeres, colonias y ejidos. Formalmente escucha para construir propuestas -ya anuncia 17 iniciativas y exhortos-; políticamente hace algo más útil: ocupa territorio y suma interlocutores. Aquí no hay campaña anticipada, pero tampoco conviene fingir inocencia. Quien toca todas las puertas prueba cuáles podrían abrirse después y la que busca abrir no está en el 2027...