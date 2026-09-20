¿Sabe alguien qué son las plataformas electorales?

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    ¿Sabe alguien qué son las plataformas electorales?
    CUARTOSCURO

Si esta plataforma no está registrada ante el Consejo General del INE, se pierde el derecho a postular candidatos

El jueves de la semana pasada, como ordena el artículo 225, numeral 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (conocida como la LGIPE), dio formal inicio el proceso electoral ahora en curso. Mediante este, se elegirán 500 diputados federales, con motivo de que en 2027 corresponde la renovación de la llamada Cámara Baja.

Tal inicio lo marcó la sesión protocolaria de arranque del proceso, celebrada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el mencionado día. Sin embargo, como se sabe, de manera concurrente habrá comicios locales en la totalidad de las entidades federativas del país, que comprenderán la renovación de 17 gubernaturas, la casi totalidad de las legislaturas estatales y alrededor de dos mil ayuntamientos. Una megaelección, pues.

https://vanguardia.com.mx/opinion/pan-una-historia-incomparable-EA23456244

El proceso correspondiente a las elecciones que se celebrarán el domingo 6 de junio de 2027 comprende las siguientes fases previas, que son clave: a partir de la primera semana de enero de ese mismo año darán inicio las precampañas internas de los partidos para la selección de sus candidatos; estos procesos no podrán durar más de cuarenta días (art. 226.2 de la LGIPE).

En clara, flagrante, grave violación a lo que la ley dispone, todos hemos sido testigos, incluida la autoridad electoral, de que el partido en el gobierno adelantó indebidamente los tiempos de las precampañas. Y no sólo el partido oficial, sino también otros de la oposición.

Bien, el registro de los candidatos a diputados federales se abrirá el 22 de marzo y cerrará el 29 del mismo mes del año próximo (art. 273.1 inciso “b” de la LGIPE). Las campañas, propiamente dichas, deberán arrancar no antes del domingo 4 de abril y terminar el miércoles 2 de junio de 2027 (arts. 251.2 y 251.3 de la LGIPE).

Antes –en un aspecto que debía considerarse muy importante en todo proceso electoral, pero que pasa total y absolutamente inadvertido en nuestro país–, la ley establece que durante los primeros quince días de enero de 2027, los partidos políticos deben presentar su respectiva plataforma electoral ante el Consejo General del INE para su registro (art. 236.2 de la LGIPE).

Previene la ley que, para el registro de las candidaturas que postulará cada partido o coalición, se deberá acreditar que se presentó y obtuvo previamente la inscripción de la respectiva plataforma electoral (art. 236.1 de la LGIPE). Lo cual significa que, si esta plataforma no está registrada, se pierde el derecho a postular candidatos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/con-defensores-morena-pan-y-pri-adelantan-candidatos-rumbo-a-2027-expertos-cuestionan-actos-anticipados-DN23483246

Dispone también la ley que “tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña... deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado” (art. 242.4 LGIPE).

En general, estas plataformas –que los partidos elaboran y aprueban internamente, conforme al procedimiento estatutario establecido por cada uno, a fin de presentarlas para su registro ante la autoridad electoral y así cumplir con el requisito que les permita postular candidatos– infortunadamente son documentos cuya existencia se desconoce. Y quienes los conocen, seguramente no los leen, básicamente por tratarse de textos infumables, de lectura verdaderamente torturante.

Sobre el tema de las plataformas de los partidos, ahora que ya nos encontramos en pleno proceso electoral, vale la pena abundar en próximas entregas. A pesar de tratarse de un tema tan desconocido e incluso despreciado, es –o debe ser considerado– de gran importancia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


Instituto Nacional Electoral

Organizaciones


INE

Juan Antonio García Villa

Juan Antonio García Villa

Juan Antonio García Villa es un político mexicano, miembro del Partido Acción Nacional (PAN), ha sido diputado federal y senador.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
¡Está viva! ¡Está viva!

¡Está viva! ¡Está viva!
NosotrAs: Convivencia social o resistencia femenina

NosotrAs: Convivencia social o resistencia femenina
true

POLITICÓN: ¿Por qué no ha avanzado el ‘Puerto Verde’ en Piedras Negras?
Coahuila también está en el top 10 de reportes sobre personas consumiendo drogas en las calles.

Crecen 7% incidentes de consumidores de drogas alterando orden en calles de Coahuila
El portal Automotive News aseguró que la armadora analiza costos de trasladar producción a planta de Michigan.

Califica Stellantis México como especulaciones traslado de producción de RAM Heavy-Duty de Saltillo a Michigan
true

No hay nada que hacer en Saltillo. Los Saltillenses son apáticos. No hay calidad en los eventos locales. ¿Really?
Eduardo Velázquez marcó el único gol de Saltillo Soccer durante el encuentro.

Saltillo Soccer cae 4-1 ante Santiago FC en la Jornada 4 de la Liga Premier
Lobos UAdeC buscó su primera victoria de la campaña, pero terminó con su tercera derrota consecutiva.

Lobos UAdeC cae ante Tecos UAG en tiempo extra y sigue sin ganar en ONEFA