Detectan en Coahuila a más de mil niños genio en educación básica

Zura Morales Herrera, directora de Educación Especial de la Sedu, señaló que alrededor de 880 estudiantes corresponden a aptitudes sobresalientes en el área intelectual, mientras que otros 200 niños presentan capacidades destacadas en otras modalidades. La detección ocurre principalmente en las escuelas de educación básica, donde los docentes pueden identificar características que requieren una atención diferenciada.

Más de mil alumnos con aptitudes sobresalientes han sido identificados en escuelas de Coahuila, principalmente por sus capacidades intelectuales, aunque también se han detectado estudiantes con habilidades destacadas en áreas como las artes, de acuerdo con la Secretaría de Educación (Sedu).

La funcionaria explicó que estos alumnos pertenecen a la educación básica regular y que los servicios de educación especial funcionan como unidades de apoyo para orientar a las escuelas y determinar las estrategias que pueden favorecer su desarrollo.

Entre las alternativas se encuentran actividades relacionadas con las habilidades específicas de cada estudiante, como música, danza o programas educativos, además de ajustes dentro del propio salón de clases.

En determinados casos también existe la posibilidad de recurrir a la promoción anticipada que permite que un estudiante avance uno o varios grados cuando demuestra haber adquirido los conocimientos correspondientes a su nivel y cuenta con las habilidades necesarias para continuar con contenidos de grados superiores.

La decisión se sustenta en evaluaciones de las áreas de psicología y pedagogía y requiere realizar los trámites correspondientes ante las autoridades educativas.

Durante el ciclo escolar pasado, seis estudiantes de primaria fueron canalizados para un proceso de promoción anticipada, de acuerdo con los datos proporcionados por la directora.

Morales Herrera recordó los casos extraordinarios de Juan Manuel y Alfredo Jiménez Valenciana que, en 2023, cuando tenían 11 y 13 años, respectivamente, avanzaron hasta la universidad.

Uno de los principales retos en estos procesos, señaló, es la integración social de los estudiantes. La funcionaria explicó que algunos padres de familia prefieren no adelantar a sus hijos de grado por temor a que enfrenten dificultades para relacionarse con compañeros de mayor edad.

Además de estos casos, la funcionaria señaló que han tenido otros de niños con doble excepcionalidad, que se presenta cuando un estudiante con alguna condición, como autismo o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, tiene además capacidades intelectuales sobresalientes. En estos casos, la identificación de ambas características permite orientar de manera más adecuada la intervención educativa.

La funcionaria señaló que, además del trabajo realizado en las escuelas, existen instituciones especializadas a nivel nacional a las que pueden recurrir estudiantes con altas capacidades para evaluaciones más específicas.

El objetivo, explicó, es que la identificación de estas aptitudes no se limite al rendimiento académico, sino que permita establecer estrategias para que los estudiantes desarrollen sus capacidades dentro de la educación básica y, cuando sea necesario, accedan a alternativas como la promoción anticipada.