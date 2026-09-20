El caso Torreón y el silencio de la Fiscalía Anticorrupción

Un día después del arresto ejecutado por la Fiscalía General de la República ( FGR ), el gobernador Manolo Jiménez declaró que se trataba de un tema aparentemente de empresas privadas y de índole personal.

Me llamó la atención la nota de la reportera Lucía Pérez Paz en VANGUARDIA (18 de septiembre de 2026) sobre que apenas seis de las 381 denuncias de corrupción presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) habían llegado ante un juez. Y me llamó más la atención porque justo en el contexto de la detención del exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, José Ganem, y de la extitular del Centro de Justicia Municipal, Martha Rodríguez Romero (ambos pareja), preguntaba junto a un colega en dónde estaba la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila.

Sin embargo, a pesar de que la FGR no ha dado más detalles sobre el delito por el que se les persigue, existen elementos que indican otra cosa, pues trascendió también la detención de Farid “N” y Georgina “N”, quienes están ligados a la empresa Grupo Integrador de Servicios de Edificación S.A. de C.V. El primero aparece en la firma de contratos, aunque no figura como socio o con algún cargo dentro de la empresa. La segunda funge como apoderada legal de la empresa, según documentos consultados.

Esta empresa fue señalada por el senador Luis Fernando Salazar de ser parte de una “fachada” para realizar presuntas irregularidades con recursos destinados al mantenimiento de la infraestructura hidráulica de SIMAS Torreón.

El 9 de junio de 2025, el senador hizo públicos los primeros señalamientos y presentó documentación relacionada con operaciones por un monto superior a los 66 millones de pesos.

Salazar señaló entonces la existencia de operaciones simuladas y solicitó que los hechos fueran investigados por las autoridades competentes. El 11 de junio de 2025, formalizó la denuncia y dos días después llevó el caso al ámbito federal y presentó una denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades relacionadas con recursos destinados a la rehabilitación y mantenimiento de pozos de agua potable en Torreón.

El 18 de julio publiqué en este mismo espacio cómo el gasto en mantenimiento preventivo y correctivo de la red hidráulica y sanitaria, así como en pozos de Torreón, había pasado de 7.5 millones erogados en 2021 a 74.8 millones en 2025, representando el 21 por ciento de la carga del capítulo de Servicios Generales en el último año.

Sin embargo, a pesar de estos aumentos, los problemas eran cada vez mayores.

La detención de personas ligadas a una empresa que fue señalada de participar en un presunto desvío de recursos públicos es elemento suficiente para deducir que no se trata únicamente de un asunto de empresas de índole personal, sino que también involucra recurso público.

Y por eso la pregunta: ¿dónde está la Fiscalía Anticorrupción?