Prevén reapertura de frontera para exportar ganado a EU por Coahuila en diciembre

Homero Amezcua, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, indicó que el anuncio podría darse a finales de diciembre o incluso retrasarse debido a las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre.

La autorización del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para reanudar la exportación de ganado en Coahuila se estima para el próximo mes de diciembre.

“Diciembre es el estimado. No tenemos una fecha exacta, no tenemos un anuncio de manera oficial. De hecho, Chihuahua tampoco lo tenía, o sea, Chihuahua se lo acaban de dar este jueves y les anuncian que en 8 días ellos pueden exportar. Esperemos que el anuncio de nosotros se haga de una manera muy similar a esto”, indicó.

Por su parte, Jesús Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural, agregó en exclusiva para VANGUARDIA que el ritmo marcado por el gobierno estadounidense es abrir un puerto ganadero cada mes o mes y medio.

“Vamos en el ritmo que ellos dijeron, o sea va a ser un puerto cada mes o mes y medio. Los tiempos desafortunadamente no los marcamos acá en México”, expuso Montemayor Garza.

Esta semana, la titular de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, anunció la reapertura a la exportación en San Jerónimo, Chihuahua, en la segunda etapa del proceso de reanudación.

“Esto significa para Coahuila que la tercera etapa somos nosotros. Seguimos pensando que las cosas van a seguir cediendo de la manera que es como han venido hasta ahorita, de manera satisfactoria y muy positiva y que que la tercera etapa nos van a incluir a nosotros”, expuso Amezcua.

Aunque esperan la resolución del USDA, ambos destacaron que Coahuila ya cuenta con las certificaciones necesarias y las cuarentenarias aprobadas en Ciudad Acuña para cuando se otorgue el permiso.

“Tenemos las cuarentenarias aprobadas por SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria), están aprobadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Tenemos el memorándum de entendimiento firmado y válido con el Departamento de Agricultura, que es el documento que permite la operación en sí ya de la cuarentenaria en Ciudad Acuña, así que Coahuila está listo”, expuso Amezcua.

SE REANUDA LA IMPORTACIÓN

Respecto a la importación de ganado proveniente de Estados Unidos, las autoridades confirmaron la publicación de las hojas de requisitos que aprueban nuevamente el ingreso terrestre de bovinos y equinos.

La importación de ganado bovino proveniente de Estados Unidos se reanudó esta semana en México teniendo a las ciudades coahuilenses Ciudad Acuña y Piedras Negras como puntos autorizados de cruce.

La frontera para la importación fue cerrada por el Senasica tras detectarse el primer caso de gusano barrenador en Texas.

Montemayor Garza detalló que se implementó un protocolo sanitario similar al de exportación, garantizando que los animales crucen en remolques sin presentar heridas.

“Abrir toda la frontera para la importación es un buen mensaje también para Estados Unidos y esperemos que esto siga el ritmo que lleva desde la apertura de los puertos fronterizos también de ganado de México hacia allá”, señaló Montemayor Garza.

Ambos coincidieron en que a diferencia del ganado exportado para engorda y sacrificio, la importación en Coahuila se enfoca en animales con fines reproductivos para el programa de mejoramiento genético del estado.

Amezcua detalló que los ganaderos de la región importan un promedio de 2 mil 500 cabezas al año, tratándose principalmente de criadores de ganado de registro que buscan líneas genéticas específicas.

“Esto es de alta genética, entonces el precio es mucho más elevado. Estás hablando de animales que superan los 10 mil y 20 mil dólares por cabeza con estas circunstancias por ser de alta genética”, comentó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.