El odio al PRI y al PAN y el amor (ciego) a Morena

Los ciudadanos no superan sus tropelías, sus desplantes, sus despilfarros, su corrupción, sus fraudes electorales, sus trivialidades, sus intolerancias, sus represiones, sus despojos. No los perdonan. De hecho, todavía hoy los rechazan rotundamente. Y no sólo eso: yo me atrevería a decir que incluso los mexicanos detestan a esos dos partidos y abominan el pasado que representan.

Supongo que les duele, que les irrita, que les encoleriza, que se sienten impotentes, pero esa es la realidad: la mayoría de los mexicanos no olvida al PRI y al PAN . Y esa memoria fresca no es algo bueno, no es como que los ciudadanos añoren un amor perdido al que estarían dispuestos a perdonar a pesar de sus excesos y su falta de empatía. No, esa ausencia de desmemoria es más bien un acto de sobrevivencia y al mismo tiempo una liberación cotidiana.

Pasa el tiempo y es como si cada año que transcurre los ciudadanos los repudiaran más. Para el PAN y el PRI eso debe ser un trago indigerible, darse de frentazos con la severa realidad política del país, con el desdén ciudadano que no amaina. Y no, no es una percepción mía a discusión y debate; es la opinión de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos, un dato duro que surge de las encuestas más recientes.

Veamos la de Buendía & Márquez para El Universal, publicada unos días antes de que iniciara el proceso electoral 2026-2027 (10 de septiembre):

1) Sólo el 5 por ciento de las personas se considera “priista” y únicamente el 5 por ciento se ve como “panista”. Sólo uno de cada diez mexicanos se identifica como prianista, pues.

2) El 34 por ciento se siente “morenista”. La diferencia es abismal. Y el 47 por ciento se dice “independiente”.

3) Pero la nota está aquí: “¿Cuál es su opinión del ____? ¿Muy buena, buena, mala o muy mala?”, se preguntó en la encuesta. El 53 por ciento tiene una opinión mala o muy mala del PAN, mientras que sólo el 26 por ciento posee una percepción buena o muy buena de ese partido; el balance, obviamente, es negativo: -27 puntos. Por su parte, el 59 por ciento tiene la misma opinión negativa o muy negativa del PRI, y sólo el 20 por ciento manifiesta una opinión positiva, lo que deja su balance en -39.

Lo dicho: la mayoría de la gente no los olvida, no los perdona. No los quiere, los rechaza con rotundidad.

4) ¿Y Morena? A pesar de todas las pifias y excesos de varios de sus más lindos personajes, tiene 56 por ciento de opiniones positivas contra 29 de negativas, por lo cual termina con un balance positivo muy amplio: +27. Con todas sus barbaridades, todavía está en una especie de romance con la mayoría, pero no porque sea un gran partido, sino por lo malos que parecen seguir siendo los otros grupos a ojos del electorado.

5) El resultado de esa animadversión y falta de identidad con el PRI y el PAN se refleja justamente en la intención de voto: si hoy fueran los comicios intermedios, el 48 por ciento sufragaría por Morena y sólo el 15 por ciento por el PAN y el 13 por ciento por lo que queda del PRI. Un 28 por ciento de los dos juntos, contra el 58 por ciento de Morena y sus aliados (7 por ciento el Verde y 3 por ciento el PT).

Paliza, si hoy fuera la jornada electoral para la Cámara de Diputados.

Y no sólo es un asunto de intenciones de voto. Cuando se le pregunta a la gente quién piensa que podría hacer un mejor trabajo en el combate a la corrupción, la mayoría sigue escogiendo a Morena (38 por ciento) por encima del PAN (10 por ciento) y del PRI (9 por ciento). Lo de los despilfarros y excesos de góbers, hijos e incómodos morenistas, nada, no cuenta.