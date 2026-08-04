Arranca Campamento de Verano para niñas, niños y adolescentes en Jiménez, Coahuila

Dirigido a menores de entre 6 y 14 años de edad, el campamento contempla dinámicas enfocadas en la activación física, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades sociales y la promoción de valores como el respeto, la disciplina y la colaboración.

JIMÉNEZ, COAH.- Decenas de niñas, niños y adolescentes iniciaron esta semana su participación en el Campamento de Verano 2026, en Jiménez , Coahuila, un programa que durante cinco días combinará actividades deportivas, recreativas y formativas con el objetivo de ofrecer alternativas de convivencia y aprendizaje durante el periodo vacacional.

El campamento se desarrollará en dos etapas para facilitar la participación de menores tanto de la cabecera municipal como de las comunidades rurales. La primera se lleva a cabo del 3 al 7 de agosto en la Plaza Principal de Jiménez, mientras que la segunda se realizará del 10 al 14 de agosto en el Auditorio Municipal de la congregación San Carlos.

Con este esquema, las actividades llegarán a dos de los principales centros de población del municipio, permitiendo que un mayor número de niñas, niños y adolescentes participe en el programa sin necesidad de trasladarse largas distancias.

La organización del campamento está a cargo de la Dirección de Seguridad Pública de Jiménez, dependencia que impulsa este tipo de actividades como parte de sus acciones de proximidad social y prevención. En el arranque estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Rubén Muñiz, en representación de la alcaldesa Claudia Maribel González Espinoza.

Especialistas en prevención señalan que este tipo de programas contribuyen a fortalecer la convivencia entre menores, promueven hábitos saludables y ofrecen espacios seguros durante las vacaciones, además de reducir el tiempo de exposición a situaciones de riesgo mediante actividades culturales, deportivas y recreativas.

Con una agenda que incluye juegos, ejercicios físicos, dinámicas grupales y actividades de formación, el Campamento de Verano busca brindar a los participantes una experiencia que combine diversión con el desarrollo de habilidades personales y sociales.