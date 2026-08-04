Arranca Campamento de Verano para niñas, niños y adolescentes en Jiménez, Coahuila

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    Arranca Campamento de Verano para niñas, niños y adolescentes en Jiménez, Coahuila
    Niñas y niños iniciaron una semana de actividades recreativas, deportivas y formativas durante el Campamento de Verano 2026 en Nava, Coahuila. CORTESÍA

La iniciativa se desarrollará en dos sedes del municipio, iniciando en la cabecera municipal y posteriormente en la congregación San Carlos

JIMÉNEZ, COAH.- Decenas de niñas, niños y adolescentes iniciaron esta semana su participación en el Campamento de Verano 2026, en Jiménez, Coahuila, un programa que durante cinco días combinará actividades deportivas, recreativas y formativas con el objetivo de ofrecer alternativas de convivencia y aprendizaje durante el periodo vacacional.

Dirigido a menores de entre 6 y 14 años de edad, el campamento contempla dinámicas enfocadas en la activación física, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades sociales y la promoción de valores como el respeto, la disciplina y la colaboración.

$!La Dirección de Seguridad Pública de Nava, Coahuila, coordina el programa como parte de las acciones de proximidad y prevención comunitaria.
La Dirección de Seguridad Pública de Nava, Coahuila, coordina el programa como parte de las acciones de proximidad y prevención comunitaria. CORTESÍA

El campamento se desarrollará en dos etapas para facilitar la participación de menores tanto de la cabecera municipal como de las comunidades rurales. La primera se lleva a cabo del 3 al 7 de agosto en la Plaza Principal de Jiménez, mientras que la segunda se realizará del 10 al 14 de agosto en el Auditorio Municipal de la congregación San Carlos.

Con este esquema, las actividades llegarán a dos de los principales centros de población del municipio, permitiendo que un mayor número de niñas, niños y adolescentes participe en el programa sin necesidad de trasladarse largas distancias.

La organización del campamento está a cargo de la Dirección de Seguridad Pública de Jiménez, dependencia que impulsa este tipo de actividades como parte de sus acciones de proximidad social y prevención. En el arranque estuvo presente el secretario del Ayuntamiento, Rubén Muñiz, en representación de la alcaldesa Claudia Maribel González Espinoza.

Especialistas en prevención señalan que este tipo de programas contribuyen a fortalecer la convivencia entre menores, promueven hábitos saludables y ofrecen espacios seguros durante las vacaciones, además de reducir el tiempo de exposición a situaciones de riesgo mediante actividades culturales, deportivas y recreativas.

Con una agenda que incluye juegos, ejercicios físicos, dinámicas grupales y actividades de formación, el Campamento de Verano busca brindar a los participantes una experiencia que combine diversión con el desarrollo de habilidades personales y sociales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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