Saraperos visita a Algodoneros para el último Clásico Coahuilense del año

El primer juego de la serie está programado para las 19:30 horas y podrá seguirse a través de Saraperos Network.

La temporada regular 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol entra en su recta final y el calendario guarda un último capítulo para una de las rivalidades más representativas del norte del país. A partir de este martes 4 de agosto, Saraperos de Saltillo y Algodoneros de Unión Laguna se enfrentarán en el Estadio de la Revolución de Torreón para disputar la última edición del Clásico Coahuilense del año.

Aunque ambos clubes llegan con realidades distintas, el enfrentamiento conserva relevancia para los dos equipos. Unión Laguna encara la serie con la presión de asegurar su lugar en la postemporada. Los Algodoneros iniciarán la jornada ubicados en el sexto puesto de la Zona Norte con marca de 43 victorias y 47 derrotas, posición que representa el último boleto disponible para los Playoffs.

La situación obliga a la novena lagunera a obtener resultados positivos frente a su afición para evitar depender de otros marcadores en los últimos días del calendario. Rieleros de Aguascalientes se mantiene al acecho y cualquier tropiezo podría complicar las aspiraciones de los dirigidos por José Molina.

Del otro lado aparece un Saraperos que ya no tiene opciones matemáticas de avanzar. La derrota sufrida el fin de semana ante Tecos de los Dos Laredos confirmó la tercera campaña consecutiva de Saltillo sin postemporada, una situación que ha generado cuestionamientos sobre el rumbo de la organización.

Sin embargo, la serie representa una oportunidad para cerrar la temporada con mejores sensaciones y, de paso, influir directamente en la definición de la clasificación. Convertirse en un obstáculo para las aspiraciones de Unión Laguna es ahora uno de los principales incentivos para la Nave Verde.

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a los Algodoneros. Durante la campaña, la ofensiva lagunera ha mostrado capacidad para castigar el pitcheo saltillense, respaldada por figuras como Mason Martin, Alfonso Rivas y Alberth Lara. Uno de los ejemplos más claros ocurrió el pasado 5 de julio, cuando Unión Laguna se impuso por marcador de 14-4.

Aun así, Saraperos ha encontrado respuestas en distintos momentos del año gracias a actuaciones de lanzadores experimentados y a la producción de peloteros como Oscar Colás, Chris Carter y Marcos Valenzuela, quienes buscarán despedirse de la campaña con una actuación destacada.