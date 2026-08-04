POLITICÓN: Caso Ruffo se caerá en Coahuila, adelantan abogados; no hay pruebas de delincuencia organizada

I. GRIETA LEGAL Sesudos abogados que han analizado a conciencia el expediente relacionado con los 15 millones de litros de combustible que se localizaron en Coahuila, hechos por los cuales se encuentra tras las rejas el exgobernador Ernesto Ruffo Appel, apuestan doble contra sencillo a que, al menos en el caso de los dos empresarios saltillenses que han sido inculpados en los hechos, el caso “se va a caer” por una cuestión de carácter técnico. ¿Cuál es esta? Que para mantener en prisión a los implicados, se les ha acusado de “delincuencia organizada”, pero no existe en el voluminoso expediente ninguna prueba de que alguna vez se hayan reunido. II. SIN EVIDENCIA En efecto, en ninguno de los 12 volúmenes de la carpeta integrada por los investigadores de la Secretaría de Seguridad se puede localizar alguna diligencia que apunte hacia algún encuentro –así fuera de carácter virtual– entre los involucrados. Entonces, si no hay evidencia de que se conocieran y, mucho menos, de que hubieran sostenido reuniones, ¿cómo es que se pusieron de acuerdo para delinquir en equipo?

III. DECISIÓN TOMADA Lo hemos comentado en este espacio: las versiones sobre la no reelección de Ana Karen Sánchez, en Arteaga, eran cada vez más insistentes. Ahora, nos dicen, el asunto ya no está en el terreno del rumor, sino en el de la decisión: la alcaldesa no será postulada para un segundo periodo. En el PRI, partido que preside Carlos Robles, consideran que la evaluación de su gestión, el desgaste acumulado y el escenario político del municipio obligan a mover la pieza antes de que la campaña convierta esas debilidades en una derrota. La duda, entonces, ya no es si Ana Karen continuará, sino quién ocupará su lugar en la boleta. Y ahí comienza otra historia. IV. MIDIENDO REACCIONES Uno de los nombres que ya se coloca sobre la mesa es el de Jorge Alberto Jiménez Flores, actual síndico de mayoría en Arteaga. Nos cuentan que el PRI mide con cuidado lo que implicaría su eventual candidatura: trayectoria, capacidad de operación y aceptación, pero también resistencias, costos internos y la reacción de otros actores políticos y de la opinión pública. No hay definición todavía; por ahora se están tomando pulsos y observando reacciones.

V. MÁS QUE DISCURSO Durante el pase de lista de la Policía Municipal de Monclova, encabezado por el alcalde Carlos Villarreal, se habló de profesionalización, equipamiento y mayor cercanía con la ciudadanía. Pero el dato relevante va más allá del acto y de los discursos: nos cuentan que el Ayuntamiento avanza en la implementación del Modelo Homologado de Justicia Cívica, el cual exige capacitar a los elementos para mediar, prevenir y resolver conflictos antes de que escalen. Bien aplicado, puede fortalecer la confianza ciudadana; mal ejecutado, quedarse en otra reforma con nombre largo y resultados cortos. VI. EN LA CALLE La apuesta tiene sentido porque coincide con el enfoque de proximidad del Modelo Coahuila de Seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez. No se trata de sustituir la sanción, sino de evitar que cada falta administrativa termine convertida en un problema mayor. Para Monclova, el reto será demostrar que la justicia cívica puede traducirse en menos reincidencia, conflictos mejor atendidos y policías con mayor capacidad de intervención.

VII. RESPUESTA INMEDIATA Apenas se publicó en este espacio la queja de vecinos de Alpes Norte por la presencia constante de unidades de la empresa Obwill en la vía pública, la autoridad municipal atendió el señalamiento. Elementos de Tránsito, área que depende del comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, acudieron al sector, verificaron la situación y hablaron con la responsable de la compañía. No encontraron cocheras obstruidas, dobles filas, lugares prohibidos ni obstáculos al paso. Eso sí, confirmaron que los vehículos permanecen durante varios días en la zona. La reacción fue rápida y merece reconocerse. VIII. BUEN EJEMPLO La empresa explicó que se trata de unidades que temporalmente no están siendo utilizadas y ofreció buscar otro espacio para resguardarlas. Como no se detectó una infracción, el asunto parece propicio para el diálogo. Casos como este muestran cómo la justicia cívica puede ayudar a resolver molestias vecinales antes de que escalen: acercar a las partes y construir acuerdos razonables. Tránsito mantendrá los recorridos. Ahora toca conciliar, sin desestimar a los vecinos ni convertir en falta lo que la revisión no encontró.